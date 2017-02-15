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    Агент Петреску заявил, что в течение недели ФИФА рассмотрит обращение по долгам «Кубани»

    Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что обращение в ФИФА по долгам краснодарского клуба перед специалистом будет рассмотрено в течение недели. Напомним, румынский тренер не получал зарплату с октября 2016 года, когда возглавил команду.

    «Мы уже подали документы в палату по разрешению споров ФИФА. Обращение должно быть рассмотрено в кратчайшие сроки, думаю, что в течение недели. Дело в том, что мы уже имеем решение палаты по разрешению споров РФС», – заявил Пырнэу.

    «Кубань» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2017 20:20
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