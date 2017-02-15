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    Верратти не собирается покидать «ПСЖ»

    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти опроверг информацию об уходе из команды Унаи Эмери. Ранее итальянец обмолвился о желании стать игроком «Барселоны».

    «Мне приятен интерес со стороны больших клубов, но я не хочу перемен. Я являюсь часть великого проекта, и в ближайшее время мы хотим войти в тройку лучших команд Европы», — сказал 24-летний хавбек в интервью Mediaset Premium.

    Накануне агент футболиста подтвердил интерес к его клиенту со стороны испанских и итальянских клубов.

    Игрок сборной Италии перешел в «ПСЖ» из «Пескары» летом 2012-го года за 10 миллионов евро. На данный момент портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 40 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 16:57
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