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    «Анжи» усилился экс-полузащитником «Томи» Ляхом

    26-летний полузащитник Андрей Лях подписал контракт с «Анжи». Первую половину сезона футболист числился в «Томи», после чего покинул клуб, не сыграв ни в одном матче. Детали перехода не уточняются.

    «Лях – футболист с российским паспортом и ему 26 лет. Мы надеемся, что Андрей в «Анжи» будет прогрессировать и дальше. И тем самым поможет нам в решении задач», – прокомментировал приобретение спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра.

    Ранее Лях выступал за дзержинский «Химик», «Ростов», литовскую «Ветру», «Жемчужину-Сочи», костромской «Спартак» и тульский «Арсенал».

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Анжи»

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    15.02.2017 15:26
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