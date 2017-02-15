«Анжи» усилился экс-полузащитником «Томи» Ляхом

26-летний полузащитник Андрей Лях подписал контракт с «Анжи». Первую половину сезона футболист числился в «Томи», после чего покинул клуб, не сыграв ни в одном матче. Детали перехода не уточняются.

«Лях – футболист с российским паспортом и ему 26 лет. Мы надеемся, что Андрей в «Анжи» будет прогрессировать и дальше. И тем самым поможет нам в решении задач», – прокомментировал приобретение спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра.

Ранее Лях выступал за дзержинский «Химик», «Ростов», литовскую «Ветру», «Жемчужину-Сочи», костромской «Спартак» и тульский «Арсенал».

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