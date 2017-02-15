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    Глеб перешел в «Крылья Советов»

    Белорусский полузащитник Александр Глеб стал футболистом «Крыльев Советов». О том, что новый игрок присоединился к команде, сообщил официальный аккаунт клуба в Twitter.

    Ранее сообщалось об успешном прохождении 35-летним Глебом медицинского осмотра в самарском клубе.

    Игрок уже выступал за «Крылья Советов» в 2012-м году, приняв участие в восьми матчах.

    По итогам первой части российской Премьер-лиги команда Вадима Скрипченко занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Twitter

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    15.02.2017 14:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +215

      iuda 16 февраля 2017, 13:52

      Да, старовато будет это Крыло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 15 февраля 2017, 19:20

      Вообщем купили имя, дабы говорить спонсорам, что в КС играет бывший футболист Арсенала и Барсы.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 февраля 2017, 17:46

      На мой взгляд уже давно потерял форму. Очень сомнительный переход...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 15 февраля 2017, 17:32

      Саня,топи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 15 февраля 2017, 15:57

      еще жив)) побегает в свое удовольствие

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 февраля 2017, 15:48

      С возвращением. Есть Корниленко, так что сейчас ему проще будет. А там по окончании сезона снова в Батэ можно вернуться. Скрипченко своих набирает, видимо давно эти два белоруса не виделись.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 15 февраля 2017, 15:45

      Сомневаюсь что он усилит крылья

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 15 февраля 2017, 15:28

      надеюсь поможет...

      1
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      Рейтинг: +30

      pus87 15 февраля 2017, 15:17

      пару лет наверно сможет играть в россии

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