Глеб перешел в «Крылья Советов»

Белорусский полузащитник Александр Глеб стал футболистом «Крыльев Советов». О том, что новый игрок присоединился к команде, сообщил официальный аккаунт клуба в Twitter.

Ранее сообщалось об успешном прохождении 35-летним Глебом медицинского осмотра в самарском клубе.

Игрок уже выступал за «Крылья Советов» в 2012-м году, приняв участие в восьми матчах.

По итогам первой части российской Премьер-лиги команда Вадима Скрипченко занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

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