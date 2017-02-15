Глеб перешел в «Крылья Советов»

Да, старовато будет это Крыло
Белорусский полузащитник Александр Глеб стал футболистом «Крыльев Советов». О том, что новый игрок присоединился к команде, сообщил официальный аккаунт клуба в Twitter.
Ранее сообщалось об успешном прохождении 35-летним Глебом медицинского осмотра в самарском клубе.
Игрок уже выступал за «Крылья Советов» в 2012-м году, приняв участие в восьми матчах.
По итогам первой части российской Премьер-лиги команда Вадима Скрипченко занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
Таблица зимних трансферов РФПЛ
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— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 15 февраля 2017 г.