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Глеб перешел в «Крылья Советов»

15 февраля 2017, 14:59
9

Белорусский полузащитник Александр Глеб стал футболистом «Крыльев Советов». О том, что новый игрок присоединился к команде, сообщил официальный аккаунт клуба в Twitter.

Ранее сообщалось об успешном прохождении 35-летним Глебом медицинского осмотра в самарском клубе.

Игрок уже выступал за «Крылья Советов» в 2012-м году, приняв участие в восьми матчах.

По итогам первой части российской Премьер-лиги команда Вадима Скрипченко занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Крылья Советов Глеб Александр
Комментарии (9)
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pus87
1487161036
пару лет наверно сможет играть в россии
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h3LL1k
1487161723
надеюсь поможет...
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dimon2602
1487162755
Сомневаюсь что он усилит крылья
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alexis02lion
1487162933
С возвращением. Есть Корниленко, так что сейчас ему проще будет. А там по окончании сезона снова в Батэ можно вернуться. Скрипченко своих набирает, видимо давно эти два белоруса не виделись.
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PNZ1985
1487163427
еще жив)) побегает в свое удовольствие
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Kikujiro
1487169164
Саня,топи!
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Томь вперёд
1487169980
На мой взгляд уже давно потерял форму. Очень сомнительный переход...
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WhiteEgon
1487175634
Вообщем купили имя, дабы говорить спонсорам, что в КС играет бывший футболист Арсенала и Барсы.
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iuda
1487242331
Да, старовато будет это Крыло
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