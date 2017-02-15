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    Неймар: «Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов – задача практически неосуществимая»

    Нападающий «Барселоны» Неймар сомневается в выходе своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Накануне каталонцы уступили «ПСЖ» со счетом 0:4 в первом матче данной стадии.

    «Это был нетипичный матч для нас, такое поражение сложно переварить. Тем не менее, «ПСЖ» заслужил победу. Они сыграли отлично, грамотно подходя к нашим воротам и реализуя моменты. Теперь мы должны думать о следующем матче. Выход в четвертьфинал — сложная и практически неосуществимая задача, но мы не можем смириться с этим фактом», — считает бразилец.

    Напомним, ответная встреча состоится 8-го марта на «Камп Ноу».

    Источник: AS

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    15.02.2017 13:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 февраля 2017, 01:01

      Зарплаты уменьшит нужно... зажрались

      0
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 15 февраля 2017, 19:58

      ПСЖ и в ответном забьёт минимум два гола

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 февраля 2017, 18:32

      СЛИЛИ ТРЕНЕРА.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 15 февраля 2017, 17:17

      Ест шанс . Назначается судьей матча Гонзалес Гонзалес из Испании. На 2-ой минуте Ди Мария получает красную и Барса зарабатывает пенальти.Месси бьет и 1-0.На 25-ой минуте Ковани получает красную и барса зарабатывает вторую пенальти.Месси бьет и 2-0.На 2-ом тайме барса сама забивает в ворота ПСЖ оставшимся девятером. 3-0. На 89-ой минуте еще один пенальти и красную вратарью ПСЖ.Месси походит к мячу и 4-0.А в дополнительном тайме барса рвет ПСЖ оставшимся 8 человек.И.... 1/4 финал обеспечен. Самое главное назначить судьи. Если не будет Испанский судья нет шансов.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > nelez 16 февраля 2017, 00:59

      Ты щас про реал? Когда по номеру игрока попадает мяч дают пенальти или как роналду ныряет?

      0
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 15 февраля 2017, 15:14

      Вот она Барселона без помощи судей!!! Весь матч смотрел, только и видел, что барса апеллирует судьям за каждый стык. Друзья пусть конечно кому-то мой пост не понравиться, но факт остается фактом-барселона в этом сезоне не та. То судья вытаскивают ее, то троица NSM. Но при всем уважении к Месси, он оборзел. Теряет мяч и не отрабатывает в обороне. Даже гол по его вине забили. Почему не бежит назад??? почему не помогает товарищам по команде??? Вот это вопрос!!! Но зато требует контракт да по сочнее. Мне кажется рук-во клуба уж через чур разбаловала его. Хотя конечно он талантище, тут спорить бес толку

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 15 февраля 2017, 15:10

      шансов мало но посмотрим

      1
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      Рейтинг: +33

      pandora777 15 февраля 2017, 14:41

      все пока барса )))

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 15 февраля 2017, 14:29

      кусачка всех погрызёт в ответке

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 15 февраля 2017, 14:14

      Вот честно, на месте Барсы мог быть любой, но именно то что это Барселона заставляет посмтреть ответный матч, ведь только Барселона может дать серьезнейший бой (ни одна другая команда нынешнего розыгрыша еврокубков, не может) и реально пройти дальше (хотя шансы маловаты)

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > ВoВ 15 февраля 2017, 16:21

      ведь только Барселона может дать серьезнейший бой (ни одна другая команда нынешнего розыгрыша еврокубков, не может)
      Это ты угарнул?!?!?! Вчера все видели "серьезнейший бой"!!! )))
      Поверь, другие не хуже играют ...

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ > MUFC_2000 15 февраля 2017, 16:58

      Поверь)))))Смотрел я как Барсу возили по полю, а не серьезнейший бой, он отложился на следующий матч...

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      Рейтинг: +231

      ВoВ > Рулон Обоевъ 15 февраля 2017, 17:00

      Их даже не пускают выступать в ЛЧ, всех порвут))))))) Валера верим

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      Рейтинг: +73

      Kazzzik1992 15 февраля 2017, 13:57

      нужно собраться и показать на что способна Барселона дома. ПСЖ конечно молодцы.

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