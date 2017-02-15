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  • Неймар: «Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов – задача практически неосуществимая»

Неймар: «Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов – задача практически неосуществимая»

15 февраля 2017, 13:46
14

Нападающий «Барселоны» Неймар сомневается в выходе своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Накануне каталонцы уступили «ПСЖ» со счетом 0:4 в первом матче данной стадии.

«Это был нетипичный матч для нас, такое поражение сложно переварить. Тем не менее, «ПСЖ» заслужил победу. Они сыграли отлично, грамотно подходя к нашим воротам и реализуя моменты. Теперь мы должны думать о следующем матче. Выход в четвертьфинал — сложная и практически неосуществимая задача, но мы не можем смириться с этим фактом», — считает бразилец.

Напомним, ответная встреча состоится 8-го марта на «Камп Ноу».

Источник: AS
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (14)
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Kazzzik1992
1487156250
нужно собраться и показать на что способна Барселона дома. ПСЖ конечно молодцы.
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ВoВ
1487157243
Вот честно, на месте Барсы мог быть любой, но именно то что это Барселона заставляет посмтреть ответный матч, ведь только Барселона может дать серьезнейший бой (ни одна другая команда нынешнего розыгрыша еврокубков, не может) и реально пройти дальше (хотя шансы маловаты)
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тётя ASYA
1487158161
кусачка всех погрызёт в ответке
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pandora777
1487158865
все пока барса )))
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Sergej-74
1487160626
шансов мало но посмотрим
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Armagiddon
1487160899
Вот она Барселона без помощи судей!!! Весь матч смотрел, только и видел, что барса апеллирует судьям за каждый стык. Друзья пусть конечно кому-то мой пост не понравиться, но факт остается фактом-барселона в этом сезоне не та. То судья вытаскивают ее, то троица NSM. Но при всем уважении к Месси, он оборзел. Теряет мяч и не отрабатывает в обороне. Даже гол по его вине забили. Почему не бежит назад??? почему не помогает товарищам по команде??? Вот это вопрос!!! Но зато требует контракт да по сочнее. Мне кажется рук-во клуба уж через чур разбаловала его. Хотя конечно он талантище, тут спорить бес толку
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nelez
1487168243
Ест шанс . Назначается судьей матча Гонзалес Гонзалес из Испании. На 2-ой минуте Ди Мария получает красную и Барса зарабатывает пенальти.Месси бьет и 1-0.На 25-ой минуте Ковани получает красную и барса зарабатывает вторую пенальти.Месси бьет и 2-0.На 2-ом тайме барса сама забивает в ворота ПСЖ оставшимся девятером. 3-0. На 89-ой минуте еще один пенальти и красную вратарью ПСЖ.Месси походит к мячу и 4-0.А в дополнительном тайме барса рвет ПСЖ оставшимся 8 человек.И.... 1/4 финал обеспечен. Самое главное назначить судьи. Если не будет Испанский судья нет шансов.
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prtcs
1487172764
СЛИЛИ ТРЕНЕРА.
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Легенда Анжи
1487177899
ПСЖ и в ответном забьёт минимум два гола
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de bruyne
1487196070
Зарплаты уменьшит нужно... зажрались
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