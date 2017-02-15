Неймар: «Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов – задача практически неосуществимая»

Нападающий «Барселоны» Неймар сомневается в выходе своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Накануне каталонцы уступили «ПСЖ» со счетом 0:4 в первом матче данной стадии.

«Это был нетипичный матч для нас, такое поражение сложно переварить. Тем не менее, «ПСЖ» заслужил победу. Они сыграли отлично, грамотно подходя к нашим воротам и реализуя моменты. Теперь мы должны думать о следующем матче. Выход в четвертьфинал — сложная и практически неосуществимая задача, но мы не можем смириться с этим фактом», — считает бразилец.

Напомним, ответная встреча состоится 8-го марта на «Камп Ноу».