Газзаев ждет «СКА-Хабаровск» в Премьер-лиге

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев, который сейчас является депутатом Государственной Думы, поделился своим мнением относительно перспектив развития футбола на Дальнем Востоке.

«Я поздравляю болельщиков «СКА-Хабаровск» с успешной игрой в этом сезоне. Дальний Восток обязательно должен быть представлен в Премьер-лиге. Конечно, тут очень много зависит от руководства края. Хабаровский край очень богатый и, естественно, необходимо, чтобы у него была команда в высшем дивизионе.

Я всегда считал и говорил, что мы должны создать такую систему, чтобы команды из зон: «Центр», «Запад» и «Дальний Восток» на равных участвовали в профессиональном и любительском спорте, в том числе и в элите российского футбола. Это будет очень важно с точки зрения трансферов и расходов. Так что, мы ждем «СКА-Хабаровск» в Премьер-лиге!» – заявил Газзаев.

После 24 туров «СКА-Хабаровск» располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея на своем счету 41 очко. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 13 очков.