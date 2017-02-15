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    Газзаев ждет «СКА-Хабаровск» в Премьер-лиге

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев, который сейчас является депутатом Государственной Думы, поделился своим мнением относительно перспектив развития футбола на Дальнем Востоке.

    «Я поздравляю болельщиков «СКА-Хабаровск» с успешной игрой в этом сезоне. Дальний Восток обязательно должен быть представлен в Премьер-лиге. Конечно, тут очень много зависит от руководства края. Хабаровский край очень богатый и, естественно, необходимо, чтобы у него была команда в высшем дивизионе.

    Я всегда считал и говорил, что мы должны создать такую систему, чтобы команды из зон: «Центр», «Запад» и «Дальний Восток» на равных участвовали в профессиональном и любительском спорте, в том числе и в элите российского футбола. Это будет очень важно с точки зрения трансферов и расходов. Так что, мы ждем «СКА-Хабаровск» в Премьер-лиге!» – заявил Газзаев.

    После 24 туров «СКА-Хабаровск» располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея на своем счету 41 очко. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 13 очков.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    15.02.2017 08:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 февраля 2017, 19:59

      Да не дай бог! Я не против С-Х, но путевого легионера, узнавшего о таких перелетах, к нам ни за какие деньги не затянешь! Да и наши "типа звезды" начнут "косить".

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