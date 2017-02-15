Муриэль заявил, что «Интер» действительно проявляет к нему интерес

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль подчеркнул, что у него есть варианты продолжения карьеры грядущим летом, одним из которых является «Интер». Действующий контракт колумбийца с «блучеркьятти» рассчитан до июня 2019 года.

«Мою персону окружают множество различных слухов. Могу сказать, что у меня есть несколько вариантов продолжения карьеры. Стоит дождаться лета и посмотреть, как будет развиваться ситуация. «Интер» – один из тех клубов, куда я могу перейти. Сейчас же я направил все внимание на успешное завершении сезона», – приводит слова Муриэля WinSports.

В текущем сезоне Муриэль записал в свой актив 11 голов и семь результативных передач в 26-ти встречах. В «Сампдорию» 25-летний футболист перебрался из «Удинезе» в июле 2015 года.