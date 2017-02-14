Тошич: «Умный футболист не затратит много времени, чтобы встроиться в любую формацию»

Хавбек ЦСКА Зоран Тошич заявил, что рад возвращению к полноценным тренировкам после восстановления от травмы икроножной мышцы. Также серб подчеркнул, что ему не понадобится много времени, чтобы приноровиться к новым тактическим задумкам главного тренера Виктора Гончаренко.

– Форму во время реабилитации ты поддерживал постоянно, но травма есть травма, на поле тебе работать было нельзя. За сколько рассчитываешь теперь догнать в физике остальных ребят?

– Пока до максимума мне действительно далеко. Сделаю все возможное, чтобы к началу сезона приблизиться к оптимальным кондициям. Буду работать изо всех сил, главное – чтобы со здоровьем все было в порядке.

– Игорь Акинфеев сказал нам вчера, что для человека, который любит футбол, никакая тренажерка не заменит зеленого поля с мячом…

– Подписываюсь под этими словами (улыбается). После начала декабря, когда сезон прервался на зимнюю паузу, я провел только две полноценные тренировки. Сильно скучал по команде, по работе с мячом. Так что сегодня у меня был настоящий праздник.

– Попал ты аккурат на серьезную тактическую работу. Ясны ли тебе тренерские задумки, ведь ты не мог видеть всех тренировок основной группы?

– Зато я был на предыгровых занятиях, смотрел вместе со всеми теорию, так что вполне в курсе всего. Хотя, конечно, тут важно не только понимать замыслы, но и оттачивать их на поле. Но все равно, никаких незнакомых вещей для меня нет. Думаю, каждый из нас до настоящего момента уже играл по такой схеме. Умному футболисту не нужно много времени, чтобы встроиться в любую формацию.