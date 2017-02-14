Мертезакер призвал одноклубников по «Арсеналу» усилить дисциплину в обороне

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер выразил мнение, что у команды есть потенциал для более эффективной игры в обороне. «Канониры» в текущем сезоне провели в чемпионате Англии 25 матчей, в которых пропустили 28 голов.

«Я думаю, что нам нужно больше думать о дисциплине в обороне. Это то, что нам крайне необходимо. У нас есть потенциал, давайте его использовать. Я чувствую, как команда лучше работает на тренировках, и каждый футболист требует друг от друга большей самоотдачи», – приводит слова Мертезакера Evening Standard.

Немецкий защитник провел в текущем сезоне 24 матча в чемпионате Англии.