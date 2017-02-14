Оланаре: «К матчу с «Зенитом» мои кондиции будут практически оптимальными»

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о том, когда он вернется к оптимальным кондициям. По словам футболиста, он полностью восстановится к первому весеннему матчу в РФПЛ с «Зенитом».

«Тренируюсь с командой уже две недели, могу сказать, что постепенно подхожу к идеальным кондициям. Может, я пока не готов на 100% начать матч и провести его от начала и до конца, но я уверен, что к первому официальному матчу мои кондиции будут практически оптимальными и я буду готов играть с первых минут.

В физическом плане я готов на 100%, это касается и игрового тонуса. Привыкаем друг к другу, я к команде, команда ко мне. Я некоторое время отсутствовал, и сейчас приходится восстанавливать наши связи и взаимопонимание на поле. С каждым днем стараюсь улучшить эти элементы», — сказал Оланаре.

Напомним, что встреча ЦСКА и «Зенита» состоится 4 марта. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Оланаре пополнил ряды армейцев этой зимой. Соглашение футболиста рассчитано на 4,5 года.