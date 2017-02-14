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    Оланаре: «К матчу с «Зенитом» мои кондиции будут практически оптимальными»

    Форвард ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о том, когда он вернется к оптимальным кондициям. По словам футболиста, он полностью восстановится к первому весеннему матчу в РФПЛ с «Зенитом».

    «Тренируюсь с командой уже две недели, могу сказать, что постепенно подхожу к идеальным кондициям. Может, я пока не готов на 100% начать матч и провести его от начала и до конца, но я уверен, что к первому официальному матчу мои кондиции будут практически оптимальными и я буду готов играть с первых минут.

    В физическом плане я готов на 100%, это касается и игрового тонуса. Привыкаем друг к другу, я к команде, команда ко мне. Я некоторое время отсутствовал, и сейчас приходится восстанавливать наши связи и взаимопонимание на поле. С каждым днем стараюсь улучшить эти элементы», — сказал Оланаре.

    Напомним, что встреча ЦСКА и «Зенита» состоится 4 марта. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

    Оланаре пополнил ряды армейцев этой зимой. Соглашение футболиста рассчитано на 4,5 года.

    Источник: Бобсоккер

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    14.02.2017 11:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 февраля 2017, 13:36

      А. Оланаре по-больше голов в ворота соперников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2017, 13:05

      Желаю Оланаре здоровья и удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2017, 13:04

      Ну что же посмотрим что ты из себя представляешь в оптимальных кондициях, и прав ли был ЦСКА , во 2-й раз подписав тебя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 14 февраля 2017, 12:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бестоляк)))

      -4
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      Рейтинг: +430

      andr2112 14 февраля 2017, 12:50

      Готовься Аарон, готовься.....и тренироваться не забывай)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      igorek25 14 февраля 2017, 12:42

      Только бы этот парень не получил рецидив травмы. Удпчи и футбольного здоровья!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Felix111 14 февраля 2017, 12:15

      Зенит выиграет с минимальным перевесом

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 14 февраля 2017, 11:37

      надеюсь, обойдется

      1
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