Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оланаре: «К матчу с «Зенитом» мои кондиции будут практически оптимальными»

Оланаре: «К матчу с «Зенитом» мои кондиции будут практически оптимальными»

14 февраля 2017, 11:13
9

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о том, когда он вернется к оптимальным кондициям. По словам футболиста, он полностью восстановится к первому весеннему матчу в РФПЛ с «Зенитом».

«Тренируюсь с командой уже две недели, могу сказать, что постепенно подхожу к идеальным кондициям. Может, я пока не готов на 100% начать матч и провести его от начала и до конца, но я уверен, что к первому официальному матчу мои кондиции будут практически оптимальными и я буду готов играть с первых минут.

В физическом плане я готов на 100%, это касается и игрового тонуса. Привыкаем друг к другу, я к команде, команда ко мне. Я некоторое время отсутствовал, и сейчас приходится восстанавливать наши связи и взаимопонимание на поле. С каждым днем стараюсь улучшить эти элементы», — сказал Оланаре.

Напомним, что встреча ЦСКА и «Зенита» состоится 4 марта. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Оланаре пополнил ряды армейцев этой зимой. Соглашение футболиста рассчитано на 4,5 года.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Оланаре Аарон
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Urry
1487061444
надеюсь, обойдется
Ответить
Felix111
1487063758
Зенит выиграет с минимальным перевесом
Ответить
igorek25
1487065328
Только бы этот парень не получил рецидив травмы. Удпчи и футбольного здоровья!
Ответить
andr2112
1487065840
Готовься Аарон, готовься.....и тренироваться не забывай)))
Ответить
Пабло6
1487066031
бестоляк)))
Ответить
нейтральныйкакникто
1487066691
Ну что же посмотрим что ты из себя представляешь в оптимальных кондициях, и прав ли был ЦСКА , во 2-й раз подписав тебя
Ответить
vladimir-7
1487066734
Желаю Оланаре здоровья и удачи.
Ответить
chempion_cska
1487068572
А. Оланаре по-больше голов в ворота соперников.
Ответить
Главные новости
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
3
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
12
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
4
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
Все новости
Все новости
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
1
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+