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    Глеб проходит медосмотр в «Крыльях Советов»

    «Крылья Советов» в ближайшее время пополнятся экс-полузащитником «Штутгарта» и «Арсенала» Александром Глебом. О сроках договора с 35-летним игроком пока не сообщается. В данный момент белорус проходит медицинское обследование в самарском клубе.

    Напомним, Глеб уже защищал цвета «Крыльев Советов» с февраля по июнь 2012 года. Последним клубом футболиста был БАТЭ.

    После 17-ти туров самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ. Отметим, что в настоящее время главным тренером команды является соотечественник Глеба Вадим Скрипченко.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    13.02.2017 15:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21

      temarulezzz 13 февраля 2017, 22:07

      Саня, может уже на отдых пора?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Dimuldos 13 февраля 2017, 21:54

      Опытный игрок, второй заход дольше чем на пол года будет?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 февраля 2017, 17:07

      ну и нормально красавчик мб попылит ещё это лучше чем не чего)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 февраля 2017, 16:49

      Както Фуктно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      plaff77 13 февраля 2017, 16:25

      Лентяй еще тот, играл в Крыльях неплохо в свое время, но ушел не красиво.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 февраля 2017, 16:14

      скрипченко своего соотечественника на контракт подтянул

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 февраля 2017, 15:58

      Неужели он там нужен? Что-то не верится))

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 13 февраля 2017, 15:40

      посмотрим что из этого выйдет)) опыта у него хоть отбавляй)

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