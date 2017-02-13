Глеб проходит медосмотр в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» в ближайшее время пополнятся экс-полузащитником «Штутгарта» и «Арсенала» Александром Глебом. О сроках договора с 35-летним игроком пока не сообщается. В данный момент белорус проходит медицинское обследование в самарском клубе.

Напомним, Глеб уже защищал цвета «Крыльев Советов» с февраля по июнь 2012 года. Последним клубом футболиста был БАТЭ.

После 17-ти туров самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ. Отметим, что в настоящее время главным тренером команды является соотечественник Глеба Вадим Скрипченко.