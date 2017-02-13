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Глеб проходит медосмотр в «Крыльях Советов»

13 февраля 2017, 15:30
8

«Крылья Советов» в ближайшее время пополнятся экс-полузащитником «Штутгарта» и «Арсенала» Александром Глебом. О сроках договора с 35-летним игроком пока не сообщается. В данный момент белорус проходит медицинское обследование в самарском клубе.

Напомним, Глеб уже защищал цвета «Крыльев Советов» с февраля по июнь 2012 года. Последним клубом футболиста был БАТЭ.

После 17-ти туров самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ. Отметим, что в настоящее время главным тренером команды является соотечественник Глеба Вадим Скрипченко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Глеб Александр
Комментарии (8)
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тоширо
1486989630
посмотрим что из этого выйдет)) опыта у него хоть отбавляй)
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zatonn
1486990709
Неужели он там нужен? Что-то не верится))
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Chesn0k
1486991665
скрипченко своего соотечественника на контракт подтянул
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plaff77
1486992319
Лентяй еще тот, играл в Крыльях неплохо в свое время, но ушел не красиво.
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shinnik
1486993794
Както Фуктно...
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h3LL1k
1486994827
ну и нормально красавчик мб попылит ещё это лучше чем не чего)))
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Dimuldos
1487012062
Опытный игрок, второй заход дольше чем на пол года будет?!
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temarulezzz
1487012847
Саня, может уже на отдых пора?)
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