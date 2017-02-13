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    «Краснодар» подписал первый в истории контракт с воспитанником клубной академии

    «Краснодар» заключил контракт с воспитанником клубной академии Ильей Жигулевым. Соглашение рассчитано на пять лет. С 2012 года 21-летний хавбек выступал за молодежку «быков», а в 2013-м начал привлекаться во вторую команду «горожан».

    В течение первой части нынешнего сезона Жигулев защищал цвета «Милсами» на правах аренды. В 12-ти матчах за молдавский клуб футболист отметился тремя голами.

    Нынешней зимой полузащитник провел с главной командой «Краснодара» два сбора, забив два гола в товарищеских встречах.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    13.02.2017 14:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 февраля 2017, 08:33

      С почином, дорогие друзья...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 февраля 2017, 22:17

      Первая ласточка!Дай Бог побольше таких в основу!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 13 февраля 2017, 19:12

      Удачи ему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 февраля 2017, 16:58

      Да, пора бы Галицкому подрастить своих,
      Обещал же играть без негров...
      Ну это - чернокожих таких.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon > subbotaspartak 13 февраля 2017, 23:50

      Рано еще. Это только первый выпуск. И те по ускоренной программе учились.

      0
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 13 февраля 2017, 15:56

      вот и дождались, интересно посмотреть, как будет играть в основе!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 февраля 2017, 15:33

      Удачи!!!! уже немадьчик надо играть в основе

      -1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 13 февраля 2017, 15:31

      Очень интересно посмотреть, как его будут растить

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