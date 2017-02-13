«Краснодар» подписал первый в истории контракт с воспитанником клубной академии

«Краснодар» заключил контракт с воспитанником клубной академии Ильей Жигулевым. Соглашение рассчитано на пять лет. С 2012 года 21-летний хавбек выступал за молодежку «быков», а в 2013-м начал привлекаться во вторую команду «горожан».

В течение первой части нынешнего сезона Жигулев защищал цвета «Милсами» на правах аренды. В 12-ти матчах за молдавский клуб футболист отметился тремя голами.

Нынешней зимой полузащитник провел с главной командой «Краснодара» два сбора, забив два гола в товарищеских встречах.