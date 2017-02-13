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  • «Краснодар» подписал первый в истории контракт с воспитанником клубной академии

«Краснодар» подписал первый в истории контракт с воспитанником клубной академии

13 февраля 2017, 14:45
8

«Краснодар» заключил контракт с воспитанником клубной академии Ильей Жигулевым. Соглашение рассчитано на пять лет. С 2012 года 21-летний хавбек выступал за молодежку «быков», а в 2013-м начал привлекаться во вторую команду «горожан».

В течение первой части нынешнего сезона Жигулев защищал цвета «Милсами» на правах аренды. В 12-ти матчах за молдавский клуб футболист отметился тремя голами.

Нынешней зимой полузащитник провел с главной командой «Краснодара» два сбора, забив два гола в товарищеских встречах.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Жигулев Илья
Комментарии (8)
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DEFENDER114
1486989076
Очень интересно посмотреть, как его будут растить
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BAIv
1486989183
Удачи!!!! уже немадьчик надо играть в основе
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yudinvitalik
1486990600
вот и дождались, интересно посмотреть, как будет играть в основе!
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subbotaspartak
1486994334
Да, пора бы Галицкому подрастить своих, Обещал же играть без негров... Ну это - чернокожих таких.
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Михайловский Технарь
1487002339
Удачи ему
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ЖОРРО
1487013445
Первая ласточка!Дай Бог побольше таких в основу!!
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bolela_16
1487050387
С почином, дорогие друзья...
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