Гомис из-за травмы выбыл на срок до полутора месяцев

Форвард «Марселя» Бафетимби Гомис рискует пропустить до полутора месяцев в связи с травмой, полученной в поединке 25-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:3). В матче с «канарейками» 31-летний игрок дважды поразил ворота соперника, а на 66-й минуте покинул поле.

«После медицинского обследования мы будем точно знать, сколько времени займет его восстановление. Но уже сейчас можно точно сказать, что у Гомиса растяжение связок колена», – сказал главный тренер провансальцев Руди Гарсия.

Сообщается, что Гомис пропустит от трех до шести недель. В текущем сезоне француз записал в свой актив 15 голов и три результативные передачи в 26-ти встречах.