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    Эйссерик: «Балотелли является великим футболистом, но сейчас его игра – позор»

    Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик выступил со словами критики в адрес нападающего команды Марио Балотелли, обвинив того в недостаточной мотивации.

    «Это настоящий позор. Он великий игрок, но работает спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами.

    Для всех нас это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы», – сказал Эйссерик.

    Итальянский нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил девять голов. Ранее главный тренер «Ниццы» также подверг критике Балотелли.

    Источник: Football Italia

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    13.02.2017 09:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +571

      levon_man 13 февраля 2017, 20:08

      Он пижон им и останется. Человек, который умудрился оскорбить своих же собственных болельщиков, человек, которому внушали правила поведения с помощью пинков от Маттераци, человек, который чуть что кричит о расовой дискриминации не исправится

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 13 февраля 2017, 13:49

      Потехоньку исправляется, но пока слабовато)

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 13 февраля 2017, 13:23

      прав он, балотелли тот ещё пижон, строит из себя

      1
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      Рейтинг: +14

      TAF 13 февраля 2017, 12:39

      А кто его в великии записал?Игрок среднего уровня да еще и ленивый

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 февраля 2017, 12:25

      Бало часто начинает хорошо (в Интере, Сити, Милане), но потом просто теряет интерес.

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      Рейтинг: +271

      artem 81 13 февраля 2017, 12:24

      Да он всегда так и играл, ленивый кот, его пиз..ить надо..

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 13 февраля 2017, 11:53

      Этого засранца давно уже пора спустить с неба на землю, говнюк самый настоящий. Всем видом показывает что Ницца это не его уровень, так почему же он не проявил себя в Ливерпуле проиграв место Стариджу,который сейчас является запасным.

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      Рейтинг: +14

      Roma Sagalakov 13 февраля 2017, 11:23

      Пато тоже великий и все те кто затух спустя несколько сезонов? С головой у него проблемы великие. Его очень хорошо пиарили или он сам пиарился, но игрок он ниже среднего, во Франции кто угодно забьет.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 февраля 2017, 11:19

      Вообще для Марио 9 голов в 13 играх - это ренессанс...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 февраля 2017, 10:55

      Он только в своей больной голове великий,от того все проблемы.

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