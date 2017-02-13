Эйссерик: «Балотелли является великим футболистом, но сейчас его игра – позор»

Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик выступил со словами критики в адрес нападающего команды Марио Балотелли, обвинив того в недостаточной мотивации.

«Это настоящий позор. Он великий игрок, но работает спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами.

Для всех нас это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы», – сказал Эйссерик.

Итальянский нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил девять голов. Ранее главный тренер «Ниццы» также подверг критике Балотелли.