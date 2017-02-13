Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эйссерик: «Балотелли является великим футболистом, но сейчас его игра – позор»

Эйссерик: «Балотелли является великим футболистом, но сейчас его игра – позор»

13 февраля 2017, 09:46
18

Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик выступил со словами критики в адрес нападающего команды Марио Балотелли, обвинив того в недостаточной мотивации.

«Это настоящий позор. Он великий игрок, но работает спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами.

Для всех нас это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы», – сказал Эйссерик.

Итальянский нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил девять голов. Ранее главный тренер «Ниццы» также подверг критике Балотелли.

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Ницца Балотелли Марио Эйссерик Валентин
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1486968954
Что, опять?
Ответить
adekvat
1486970826
Брат Кокорина.
Ответить
dimid
1486971061
Рас..дяй этот Балотели!
Ответить
Gullit 76
1486972543
Он только в своей больной голове великий,от того все проблемы.
Ответить
artem 81
1486977868
Да он всегда так и играл, ленивый кот, его пиз..ить надо..
Ответить
marslond
1486977900
Бало часто начинает хорошо (в Интере, Сити, Милане), но потом просто теряет интерес.
Ответить
TAF
1486978743
А кто его в великии записал?Игрок среднего уровня да еще и ленивый
Ответить
simoron81
1486981417
прав он, балотелли тот ещё пижон, строит из себя
Ответить
BrezAndr
1486982942
Потехоньку исправляется, но пока слабовато)
Ответить
levon_man
1487005727
Он пижон им и останется. Человек, который умудрился оскорбить своих же собственных болельщиков, человек, которому внушали правила поведения с помощью пинков от Маттераци, человек, который чуть что кричит о расовой дискриминации не исправится
Ответить
Главные новости
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
1
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
7
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
2
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
10
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Все новости
Все новости
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
Определен лучший футболист России
12:49
3
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
16
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
Вчера, 20:40
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
Вчера, 16:47
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
Вчера, 13:08
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 11:45
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
12 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
В «Монако» приняли решение по Погба
11 августа
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
11 августа
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
11 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
11 августа
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
11 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+