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    Мещеряков: «Англичане что-то знают, раз пишут про срыв сделки с Колкером»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в английских СМИ информацию, согласно которой трансфер защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера сорвался из-за неуважительного поведения футболиста.

    – Здесь нечего комментировать. Контракт не подписан, нет никакой официальной бумаги. О чем говорить?

    – Англичане пишут, что сделка сорвалась.

    – Раз они так пишут, значит, наверное, что-то знают. Привык комментировать состоявшиеся трансферы.

    Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб планирует взять футболиста в аренду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2017 19:48
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