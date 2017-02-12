Мещеряков: «Англичане что-то знают, раз пишут про срыв сделки с Колкером»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в английских СМИ информацию, согласно которой трансфер защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера сорвался из-за неуважительного поведения футболиста.

– Здесь нечего комментировать. Контракт не подписан, нет никакой официальной бумаги. О чем говорить?

– Англичане пишут, что сделка сорвалась.

– Раз они так пишут, значит, наверное, что-то знают. Привык комментировать состоявшиеся трансферы.

Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб планирует взять футболиста в аренду.