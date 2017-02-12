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    Кураньи: «Штоффельсхаус проделает в «Локомотиве» хорошую работу»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал назначение на пост спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса. Напомним, что специалист сменил Игоря Корнеева.

    – Вы наверняка знакомы с новым спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельсхаусом.

    – Да, очень хорошо его знаю. Думаю, он проделает в «Локо» хорошую работу. Эрик хорошо знает футбол.

    – То есть специалист топовый?

    – Прекрасный! Эрик досконально знает немецкий футбол, в «Шальке» он считался большим профессионалом.

    – А если выбирать между Аджоевым и Штоффельсхаусом, кто лучше?

    – Их трудно сравнивать. Я вообще не люблю сравнивать людей. Оба прекрасные профессионалы, я их хорошо знаю и уважаю. Но сравнивать их невозможно. У каждого свои методы работы. Надеюсь, что оба добьются успехов на новых постах

    Источник: «Советский спорт»

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    12.02.2017 12:11
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 12 февраля 2017, 15:03

      Пока не видно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Cosh18 12 февраля 2017, 17:11

      Человек ещё в должность толком не вступил. Что должно быть видно? Тем не менее уже Фарфана подписали, дальше будем смотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 12 февраля 2017, 14:46

      а что? а вдруг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 12:35

      Бессмысленно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 12 февраля 2017, 12:19

      Локо будет интересен

      0
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