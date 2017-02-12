Деулофеу: «Остаться и в дальнейшем в «Милане»? Я не думаю об этом»

Нападающий «Милана» Жерар Деулофеу прокомментировал свои перспективы и дальше выступать за итальянский клуб. Футболист принадлежит «Эвертону», который отдал игрока в аренду на шесть месяцев.

«Я не думаю об этом. Если вы упорно работаете в настоящем, то это может дать результаты в будущем. Я думаю сейчас исключительно об игре в «Милане», – заявил Деулофеу.

В текущем сезоне 22-летний испанец успел провести в чемпионате Италии три матча, в которых отдал одну результативную передачу.