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    Тигиев намекнул на переход в «Спартак»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев косвенным образом подтвердил, что продолжит карьеру в «Спартаке». На своей странице в Instagram 21-летний игрок опубликовал фото с очной встречи махачкалинцев и красно-белых, на котором запечатлены он сам и хавбек московской команды Квинси Промес, подписав его цифрой 77.

    Ранее спортивный директор дагестанского клуба Александр Танцюра сообщил, что переговоры по футболисту идут, и «Анжи» ждет от «Спартака» предложение в размере той суммы, которая прописана в контракте защитника в качестве отступных.

    Тигиев сменил московское «Торпедо» на «Анжи» летом 2015 года. В текущем розыгрыше РФПЛ он записал в свой актив 14 матчей.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    11.02.2017 20:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +91

      Lamantyn 12 февраля 2017, 11:25

      как раз намек на то что он остается в Анжи..;) номер то остается прежним...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 12 февраля 2017, 11:24

      это еще не чего не значит..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 12 февраля 2017, 11:04

      добро пожаловать в СМ ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 12 февраля 2017, 08:06

      Было-бы не плохо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2017, 20:45

      Хорошо бы конечно,что бы перешел,но в чем тут намёк на переход то?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > ziborock 11 февраля 2017, 22:40

      77 москва ,значит в СПАРТАК)

      3
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      Рейтинг: +2

      Закат > Спартач_навсегда 12 февраля 2017, 10:19

      так еще есть 99, 97

      0
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      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > ziborock 12 февраля 2017, 10:56

      так то у него и так 77 номер)

      0
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