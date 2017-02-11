Тигиев намекнул на переход в «Спартак»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев косвенным образом подтвердил, что продолжит карьеру в «Спартаке». На своей странице в Instagram 21-летний игрок опубликовал фото с очной встречи махачкалинцев и красно-белых, на котором запечатлены он сам и хавбек московской команды Квинси Промес, подписав его цифрой 77.

Ранее спортивный директор дагестанского клуба Александр Танцюра сообщил, что переговоры по футболисту идут, и «Анжи» ждет от «Спартака» предложение в размере той суммы, которая прописана в контракте защитника в качестве отступных.

Тигиев сменил московское «Торпедо» на «Анжи» летом 2015 года. В текущем розыгрыше РФПЛ он записал в свой актив 14 матчей.