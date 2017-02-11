Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Халла»: «Арсенал» забил гол рукой»

    Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва остался недоволен судейством матче 25-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». По мнению специалиста, Алексис Санчес забил первый гол рукой, а защитник «канониров» Киран Гиббс должен был получить красную карточку.

    «Счет 2:0 не по игре. Мы не очень хорошо начали первую половину встречи, часто ошибались. Да, мы допустили ошибки, как и судьи, ведь «Арсенал» забил гол рукой.

    Эпизод с Гиббсом? Думаю, что он должен был быть удален. Маркович выходил на чужие ворота», – заявил Силва.

    Напомним, что «Халл» на выезде потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 0:2.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2017 17:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2017, 18:16

      Вытянули арсенал, гол рукой 100%

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 11 февраля 2017, 18:14

      На фоне ЭТОГО судейства, Российские судьи просто ПРОФИ....!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > hunta 11 февраля 2017, 18:52

      в точку :D!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 11 февраля 2017, 18:04

      рукой 100%

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11