Главный тренер «Халла»: «Арсенал» забил гол рукой»

Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва остался недоволен судейством матче 25-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». По мнению специалиста, Алексис Санчес забил первый гол рукой, а защитник «канониров» Киран Гиббс должен был получить красную карточку.

«Счет 2:0 не по игре. Мы не очень хорошо начали первую половину встречи, часто ошибались. Да, мы допустили ошибки, как и судьи, ведь «Арсенал» забил гол рукой.

Эпизод с Гиббсом? Думаю, что он должен был быть удален. Маркович выходил на чужие ворота», – заявил Силва.

Напомним, что «Халл» на выезде потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 0:2.