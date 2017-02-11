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    «Интер» и «Ювентус» хотят купить Алексиса Санчеса

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов итальянских клубов. По информации источника, на чилийца претендуют «Интер» и «Ювентус», которые хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что форвард уже выступал в Серии А за «Удинезе».

    Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «ПСЖ» и «Атлетико».

    Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 24 матча, в которых забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Corrieredellosport

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    11.02.2017 13:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +239

      Михас007 11 февраля 2017, 17:14

      хороший игрок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 16:30

      Он в Барсе был подносчиком снарядов,в Арсенале же он лидер.Вот гол Халлу забил(правда рукой).Если не дурак никуда он не уйдёт ни за какие деньги.

      0
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      Рейтинг: +14

      TAF 11 февраля 2017, 15:32

      А кто его продаст

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 11 февраля 2017, 14:58

      Алексису лучше в Юве,он идеально подходит ему)

      1
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 11 февраля 2017, 13:29

      В Интер думаю не пойдет, а вот Ювентус..

      0
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК > BrezAndr 11 февраля 2017, 14:07

      в ИНТЕР 100 пудов

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      Рейтинг: +275

      BrezAndr > ИБИ ТЕРЕК 11 февраля 2017, 14:11

      Почему?

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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК > BrezAndr 12 февраля 2017, 00:09

      потому что ИНТЕР это будущее

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