«Интер» и «Ювентус» хотят купить Алексиса Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов итальянских клубов. По информации источника, на чилийца претендуют «Интер» и «Ювентус», которые хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что форвард уже выступал в Серии А за «Удинезе».

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «ПСЖ» и «Атлетико».

Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 24 матча, в которых забил 15 голов и сделал семь результативных передач.