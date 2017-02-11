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«Зенит» проведет первый матч на новом стадионе 23 апреля

11 февраля 2017, 12:09
21

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда будет завершено строительство стадиона на Крестовском острове. По его словам, первый матч с участием «Зенита» на новой арене состоится 23 апреля.

– Каково нынешнее состояние стадиона на Крестовском острове?

– Мы разделяем всю работу на нашем многофункциональном спортивном комплексе на два этапа – строительная готовность и адаптация к требованиям ФИФА. До 29 декабря 2016 года завершили почти все строительные работы, за исключением отдельных инженерных систем. До 1 апреля на Крестовском острове должно быть закончено сооружение временной инфраструктуры.

Чтобы успеть в положенные сроки, нам нужно решить три задачи. Во-первых, закончить работы на выкатном поле, устранить вибрации. Есть внутренний график – 20 февраля завершаем все действия с металлом. Остается установка мастики и домкратов. На это технические службы просят примерно неделю. Думаю, к 27 февраля мы это завершим.

Вторая часть – проектирование и создание временной инфраструктуры. 15 тысяч квадратных метров площадей – павильоны для телевидения, объектов безопасности, пресс-центр. Много всего, чтобы комфортно провести Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. С этим должны справиться к 1 апреля.

Третий блок вопросов – комплексная пусконаладка. Стадион, периметр безопасности и зону контроля доступа рассматриваем как единое пространство. Эти работы тоже завершатся к 1 апреля. Чтобы протестировать все системы, 11 и 22 февраля проводим технические мероприятия. 11-го состоится мотошоу – до 10 тысяч зрителей. На 22-е запланирована концертная программа с посещаемостью до 35 тысяч человек.

Понимаем, что интерес к нашему объекту очень большой. Уверены, максимальное заполнение трибун случится уже в первом матче – это 68 тысяч человек. Мы идем поэтапно – от малой численности к большой: 10 тысяч, 35 тысяч и 68 тысяч на первой игре «Зенита» 23 апреля», – сказал Албин.

Стоит отметить, что 23 апреля «Зениту» предстоит провести домашний матч против «Урала» в чемпионате России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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kykyi
1486805137
Зенит, прикажут он и 23 февраля проведет. Нет проблем.
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Garrincha58
1486807010
интересно с кем они играть будут а вот то что заполнится не уверен
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Закат
1486807820
20 тысячник заполнить не могут, куда им 60 тысячник? Скоро половина бомжефанов снова оденут шарфы Спартака.
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Zenit_EKB_Ural
1486808743
Кто с ЕКБ планирует на открытие,такое событие две столицы одно сердце новая арена и две братские команды
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Gullit 76
1486812704
Был бы рад,но не очень верится в заполнение по 68 тысяч.Может только на открытие и на Спартак с ЦСКА будет больше 50 тысяч.С возможностями Зенита каждый год должны выходить из группы лиги чемп и бороться дальше!Тогда и болельщики как в Европе на 100% мест заполнять будут.Мечта.
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sidul1
1486813073
Питер гордость нашей страны,но такие редиски занимают ключевые места,что все новости от туда,вызывают негатив.Когда уже местные жулики угомонятся и будут созидать?Хочется верить и гордится!
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Tostao
1486819812
В 88-м году был на Кирова, Зенит - Динамо(К), было где-то 60 тысяч.
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Par Mezan
1486820178
Раз игра с "Уралом", значит надо срочно привлечь к строительству стадиона людей и с этого региона...
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la verdad
1486821242
"Почти", "должны", "надеемся" любимые слова российских чиновников. Сколько пафоса было в заявлении, что стадион будет сдан до конца года :)) В итоге: сдали, но первый матч состоится в конце апреля !!! Причины очевидны: до конца апреля Зенит наверняка вылетит из ЛЕ, а игры чемпионата можно играть на вибрирующем поле и при других косяках. Как всегда - всё супер (но для внутреннего пользования).
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sergun-kuk
1486826704
Стадион не будет заполняться! Пока игры не будет! А игры не будет - пока ставка делается на легионеров! Своих нужно воспитывать! А бабло вкладывать не в зарубежных звезд, а в детский спорт, строить футбольные поля и спортшколы! Тогда будет отдача лет через 10! В 70-х - 80-х годах я жил в Ленинграде и не пропускал ни одного матча! Каждый матч был праздник!!!
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