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    «Зенит» проведет первый матч на новом стадионе 23 апреля

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда будет завершено строительство стадиона на Крестовском острове. По его словам, первый матч с участием «Зенита» на новой арене состоится 23 апреля.

    – Каково нынешнее состояние стадиона на Крестовском острове?

    – Мы разделяем всю работу на нашем многофункциональном спортивном комплексе на два этапа – строительная готовность и адаптация к требованиям ФИФА. До 29 декабря 2016 года завершили почти все строительные работы, за исключением отдельных инженерных систем. До 1 апреля на Крестовском острове должно быть закончено сооружение временной инфраструктуры.

    Чтобы успеть в положенные сроки, нам нужно решить три задачи. Во-первых, закончить работы на выкатном поле, устранить вибрации. Есть внутренний график – 20 февраля завершаем все действия с металлом. Остается установка мастики и домкратов. На это технические службы просят примерно неделю. Думаю, к 27 февраля мы это завершим.

    Вторая часть – проектирование и создание временной инфраструктуры. 15 тысяч квадратных метров площадей – павильоны для телевидения, объектов безопасности, пресс-центр. Много всего, чтобы комфортно провести Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. С этим должны справиться к 1 апреля.

    Третий блок вопросов – комплексная пусконаладка. Стадион, периметр безопасности и зону контроля доступа рассматриваем как единое пространство. Эти работы тоже завершатся к 1 апреля. Чтобы протестировать все системы, 11 и 22 февраля проводим технические мероприятия. 11-го состоится мотошоу – до 10 тысяч зрителей. На 22-е запланирована концертная программа с посещаемостью до 35 тысяч человек.

    Понимаем, что интерес к нашему объекту очень большой. Уверены, максимальное заполнение трибун случится уже в первом матче – это 68 тысяч человек. Мы идем поэтапно – от малой численности к большой: 10 тысяч, 35 тысяч и 68 тысяч на первой игре «Зенита» 23 апреля», – сказал Албин.

    Стоит отметить, что 23 апреля «Зениту» предстоит провести домашний матч против «Урала» в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 12:09
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 11 февраля 2017, 18:25

      Стадион не будет заполняться! Пока игры не будет! А игры не будет - пока ставка делается на легионеров! Своих нужно воспитывать! А бабло вкладывать не в зарубежных звезд, а в детский спорт, строить футбольные поля и спортшколы! Тогда будет отдача лет через 10! В 70-х - 80-х годах я жил в Ленинграде и не пропускал ни одного матча! Каждый матч был праздник!!!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2017, 16:54

      "Почти", "должны", "надеемся" любимые слова российских чиновников. Сколько пафоса было в заявлении, что стадион будет сдан до конца года :)) В итоге: сдали, но первый матч состоится в конце апреля !!! Причины очевидны: до конца апреля Зенит наверняка вылетит из ЛЕ, а игры чемпионата можно играть на вибрирующем поле и при других косяках. Как всегда - всё супер (но для внутреннего пользования).

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 февраля 2017, 16:36

      Раз игра с "Уралом", значит надо срочно привлечь к строительству стадиона людей и с этого региона...

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 февраля 2017, 16:30

      В 88-м году был на Кирова, Зенит - Динамо(К), было где-то 60 тысяч.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 11 февраля 2017, 14:37

      Питер гордость нашей страны,но такие редиски занимают ключевые места,что все новости от туда,вызывают негатив.Когда уже местные жулики угомонятся и будут созидать?Хочется верить и гордится!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 14:31

      Был бы рад,но не очень верится в заполнение по 68 тысяч.Может только на открытие и на Спартак с ЦСКА будет больше 50 тысяч.С возможностями Зенита каждый год должны выходить из группы лиги чемп и бороться дальше!Тогда и болельщики как в Европе на 100% мест заполнять будут.Мечта.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Gullit 76 11 февраля 2017, 15:01

      Как сейчас будет не знаю, но лучшие матчи 80-х чемпионата СССР, 70-ти тысячник им. Кирова собирали с лихвой.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Bivaliy67 11 февраля 2017, 15:11

      Так тогда и во второй лиге все стадионы переполнены были.Помню как толпа бочку-прицеп с квасом снесла.Пешком через весь город домой шли - сесть в транспорт нереально было.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Gullit 76 11 февраля 2017, 15:38

      Конечно не будет. 20--30 тыс. на матчи ЧР максимум.
      Да ещё неизвестно, что у нас за команда.
      Да, несколько лет назад стадион бы заполнялся.
      Играли свои игроки, и хорошо играли.
      В новой команде, по моему ни одного питерского игрока не
      осталось. И игры пока не видно.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Zeff 11 февраля 2017, 15:50

      Да, это позор какой -то когда в клубах не играют свои воспитанники - за кого болеть?Когда кубок брали радовались -могут наши и не хуже Баварии с МЮ! Могилевец в запасе совсем зачах,а других не видно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 11 февраля 2017, 13:25

      Кто с ЕКБ планирует на открытие,такое событие две столицы одно сердце новая арена и две братские команды

      3
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      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      20 тысячник заполнить не могут, куда им 60 тысячник? Скоро половина бомжефанов снова оденут шарфы Спартака.

      -5
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      Рейтинг: +1631

      sерж > Закат 11 февраля 2017, 13:16

      ахахаха ты смешной,особенно убило про шарфы свинофермы

      2
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > lra 11 февраля 2017, 14:55

      Ты, похоже, и сам не парижанин.) И незачем оскорблением на оскорбление отвечать, все-равно не убедишь.

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат > lra 12 февраля 2017, 09:28

      а мне триста лет не надо на твою бомжатню сраную смотреть!!!! Русланчик, а что это ты Ирой стал? пол сменил после разбития бабкиной копилки?

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат > lra 12 февраля 2017, 11:47

      Сразу видно настоящего культурного болельщика с инициалами из маленьких букв) Пока, Русланчик. Опохмелись, а то на людей кидаешься.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2017, 12:56

      интересно с кем они играть будут а вот то что заполнится не уверен

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      Рейтинг: +1631

      sерж > Garrincha58 11 февраля 2017, 13:16

      написано же с уралом

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 февраля 2017, 12:27

      Интересно, как они поступят с обладателями абонементов на Петровский..?

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