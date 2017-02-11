«Зенит» проведет первый матч на новом стадионе 23 апреля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда будет завершено строительство стадиона на Крестовском острове. По его словам, первый матч с участием «Зенита» на новой арене состоится 23 апреля.

– Каково нынешнее состояние стадиона на Крестовском острове?

– Мы разделяем всю работу на нашем многофункциональном спортивном комплексе на два этапа – строительная готовность и адаптация к требованиям ФИФА. До 29 декабря 2016 года завершили почти все строительные работы, за исключением отдельных инженерных систем. До 1 апреля на Крестовском острове должно быть закончено сооружение временной инфраструктуры.

Чтобы успеть в положенные сроки, нам нужно решить три задачи. Во-первых, закончить работы на выкатном поле, устранить вибрации. Есть внутренний график – 20 февраля завершаем все действия с металлом. Остается установка мастики и домкратов. На это технические службы просят примерно неделю. Думаю, к 27 февраля мы это завершим.

Вторая часть – проектирование и создание временной инфраструктуры. 15 тысяч квадратных метров площадей – павильоны для телевидения, объектов безопасности, пресс-центр. Много всего, чтобы комфортно провести Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. С этим должны справиться к 1 апреля.

Третий блок вопросов – комплексная пусконаладка. Стадион, периметр безопасности и зону контроля доступа рассматриваем как единое пространство. Эти работы тоже завершатся к 1 апреля. Чтобы протестировать все системы, 11 и 22 февраля проводим технические мероприятия. 11-го состоится мотошоу – до 10 тысяч зрителей. На 22-е запланирована концертная программа с посещаемостью до 35 тысяч человек.

Понимаем, что интерес к нашему объекту очень большой. Уверены, максимальное заполнение трибун случится уже в первом матче – это 68 тысяч человек. Мы идем поэтапно – от малой численности к большой: 10 тысяч, 35 тысяч и 68 тысяч на первой игре «Зенита» 23 апреля», – сказал Албин.

Стоит отметить, что 23 апреля «Зениту» предстоит провести домашний матч против «Урала» в чемпионате России.