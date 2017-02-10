Барбоза: «За Смолова даже китайцы не дадут больше 15 миллионов, а Погба стоит максимум 45 миллионов»

Футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что ни один из клубов не заплатит более 15 миллионов евро за нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Ранее сообщалось, что российский форвард может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии» или Китае.

– Лучший футболист России 2016 года – Федор Смолов. Объективная его цена на европейском рынке?

– Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет. При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут.

– Даже китайцы?

– Думаю, да. Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него «Манчестер Юнайтед», – безумие! Он и половины этих денег не стоит!

– А сколько?

– Максимум – 45 миллионов.

Добавим, что переход Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро является самым дорогим в истории футбола.