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  • Барбоза: «За Смолова даже китайцы не дадут больше 15 миллионов, а Погба стоит максимум 45 миллионов»

Барбоза: «За Смолова даже китайцы не дадут больше 15 миллионов, а Погба стоит максимум 45 миллионов»

10 февраля 2017, 23:13
17

Футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что ни один из клубов не заплатит более 15 миллионов евро за нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Ранее сообщалось, что российский форвард может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии» или Китае.

– Лучший футболист России 2016 года – Федор Смолов. Объективная его цена на европейском рынке?

– Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет. При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут.

– Даже китайцы?

– Думаю, да. Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него «Манчестер Юнайтед», – безумие! Он и половины этих денег не стоит!

– А сколько?

– Максимум – 45 миллионов.

Добавим, что переход Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро является самым дорогим в истории футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Манчестер Юнайтед Смолов Федор Погба Поль
Комментарии (17)
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ttter
1486757723
Очень адекватные слова.
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BrezAndr
1486757734
Китайцам сколько скажут столько они и дадут)
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Tostao
1486758239
За одну погбу трёх Смоловых дают.)
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Valera-Verim
1486758387
м.ю. уже отбил его стоимость им же-какие вам нужны доказательства ещё,что он стоит этих бабок. вы же прекрасно знаете,что в цене важен выхлоп!
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VVM1964
1486758740
Я ДУМАЮ И 10 ЗАПЛАТИТЬ НЕ РИСКНУТ .
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Павел Буре
1486759512
согласен, блин ну как же развит у манчестера маркетинг!!! продали 2,8 ляма футболок,(больше всего в мире, реал и барса оотдыхают) прикиньте сколько это бабок, что касается погба конечно переплатили, но он еще молодой и выносливый как бык, думаю пользу принесет еще.
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Gullit 76
1486761108
Какая разница сколько за него заплатят?Главное чтобы заиграл в той же Боруссии.А стоимость Погба Манчестер на одной атрибутике уже отбил - у них совсем другие возможности!
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KARAT777
1486762629
футболист должен приносить прибыль, а не только зп получать
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serppion
1486774378
Похоже, сам Смолов не очень-то за бугор рвется. Зачем нам Таити, нас и здесь хорошо кормят. Посмотреть бы его в топовом чемпионате...
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Joko21
1486816423
Мир сошел с ума!
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