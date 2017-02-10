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    Барбоза: «За Смолова даже китайцы не дадут больше 15 миллионов, а Погба стоит максимум 45 миллионов»

    Футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что ни один из клубов не заплатит более 15 миллионов евро за нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Ранее сообщалось, что российский форвард может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии» или Китае.

    – Лучший футболист России 2016 года – Федор Смолов. Объективная его цена на европейском рынке?

    – Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет. При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут.

    – Даже китайцы?

    – Думаю, да. Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него «Манчестер Юнайтед», – безумие! Он и половины этих денег не стоит!

    – А сколько?

    – Максимум – 45 миллионов.

    Добавим, что переход Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро является самым дорогим в истории футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 23:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 февраля 2017, 15:33

      Мир сошел с ума!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 11 февраля 2017, 06:11

      Реальные цены на футболистов, конечно намного меньше, но сейчас футбол превратился в бизнес и совсем не удивительно что за игроков сильно переплачивают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 февраля 2017, 03:52

      Похоже, сам Смолов не очень-то за бугор рвется. Зачем нам Таити, нас и здесь хорошо кормят. Посмотреть бы его в топовом чемпионате...

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 февраля 2017, 00:37

      футболист должен приносить прибыль, а не только зп получать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 00:11

      Какая разница сколько за него заплатят?Главное чтобы заиграл в той же Боруссии.А стоимость Погба Манчестер на одной атрибутике уже отбил - у них совсем другие возможности!

      3
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 11 февраля 2017, 00:05

      Капитан Барбоза в деле...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 февраля 2017, 00:03

      Все по делу

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 февраля 2017, 23:45

      согласен, блин ну как же развит у манчестера маркетинг!!! продали 2,8 ляма футболок,(больше всего в мире, реал и барса оотдыхают) прикиньте сколько это бабок, что касается погба конечно переплатили, но он еще молодой и выносливый как бык, думаю пользу принесет еще.

      -1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 10 февраля 2017, 23:33

      просто Погба майками остаток стоимости своей отобьет, а футболки со Смоловым никто покупать не будет

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 10 февраля 2017, 23:26

      м.ю. уже отбил его стоимость им же-какие вам нужны доказательства ещё,что он стоит этих бабок. вы же прекрасно знаете,что в цене важен выхлоп!

      -1
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