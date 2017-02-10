Спаллетти может стать главным тренером «Арсенала»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить лондонский «Арсенал». Как сообщает AsRomaLive, 57-летний итальянец входит в список кандидатов на пост преемника Арсена Венгера, который по окончании нынешнего сезона, вероятнее всего, покинет лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что на должность главного тренера «Арсенала» также претендуют Массимилиано Аллегри и Томас Тухель.

На данный момент «канониры» занимают в турнирной таблице АПЛ четвертое место, набрав после 24 туров 47 очков.