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  • Рейнгольд: «Макееву абсолютно нечего делать в «Спартаке». Он больше любит деньги, чем футбол»

Рейнгольд: «Макееву абсолютно нечего делать в «Спартаке». Он больше любит деньги, чем футбол»

10 февраля 2017, 19:48
20

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что защитник «Спартака» Евгений Макеев не соответствует уровню московского клуба. По его словам, игрок больше любит деньги, чем футбол. Отметим, что ранее Макеев был отзаявлен из состава первой команды и переведен в «Спартак-2».

«По блату уже никто играть не будет, любимчиков тоже не будет, эти времена закончились. Теперь ты в каждом матче должен выходить и показывать все, на что способен. На мой взгляд, Макеев – игрок ниже среднего, поэтому в «Спартаке» ему абсолютно делать нечего. Его перевели в «Спартак-2», видимо, поскольку ждут, что он проснется и начнет себя проявлять. В «Спартаке-2» он вроде как и рядом, за ним легко следить. А Каррера уже с составом определился, у него есть обойма игроков, с которыми он будет бороться за золотые медали. Макееву же дали хоть какой-то шанс себя реабилитировать. Пожалуйста, флаг тебе в руки, покажи, на что способен.

Все зависит от игрока: либо любишь футбол, либо деньги. Предполагаю, что Евгений больше любит деньги. Не каждому дано искреннее полюбить футбол, а игрок всегда хорош, когда у него есть самоотдача, есть желание себя показать, когда ты не жалеешь себя. Макеев давно потерял футбольную форму, он давно выпал из обоймы, нельзя играть за такой клуб, как «Спартак», в таком темпе, в котором играл Макеев. Поэтому ему самое место не в «Спартаке-2», а где-нибудь в Костроме, это мое мнение. То, что он воспитанник «Спартака» – чушь, если игрок не проносит пользы», – сказал Рейнгольд.

Напомним, Макеев выступает за «Спартак» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел за красно-белых в РФПЛ два матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Макеев Евгений Рейнгольд Валерий
Комментарии (20)
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sir_Alex
1486745515
В Костроме хорошо, особенно летом!
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Woodbreak
1486746090
Чепушилло заговорило))))
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Опорник84
1486750242
Мне кажется ,что нельзя про Макеева так говорить, что он любит только деньги! Верой и правдой служил Спартаку много лет и разговоров про деньги от него некто и не слышал! То что он выпал из основного состава команды, просто не выдержал конкуренции!
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Gullit 76
1486752997
А кто это?Что он решает?Не знаю что там с Макеевым может старая травма,но совсем недавно его и в сборную сватали.От куда вдруг такая злость к нему у "эксперта"?
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VVM1964
1486755346
ДОКАЖЕТ СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ , ПУСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ , Я ДУМАЮ НИКТО ПРОТИВ НЕ БУДЕТ , А ПОКА НЕ ТЯНЕТ . НАСЧЕТ ДЕНЕГ НЕ В КУРСАХ , " А ЧЕГО НЕ ЗНАЮ , О ТОМ НЕ ГОВОРЮ "
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alp
1486760757
всегда умиляло старое спартаковское гавно, которое поливает говном современный спам
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Freux
1486806847
Я бы не сказал что Макей много зарабытывает.Просто у человека была травма
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vladimir-7
1486807445
Можно подумать, что В.Рейнгольд альтруист и играл в Спартаке бесплатно и сейчас проводит "экспертную" оценку бесплатно, и деньги не любит.
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Супермачо
1486809578
Не всегда дотягивает по уровню, но алчности за Макеевым не замечено. Перебирает ветеран с оценками необоснованными.
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тётя ASYA
1486812226
футбольный ЭКСПЕРТ ?! - когда он им стал ?
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