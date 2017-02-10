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    Рейнгольд: «Макееву абсолютно нечего делать в «Спартаке». Он больше любит деньги, чем футбол»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что защитник «Спартака» Евгений Макеев не соответствует уровню московского клуба. По его словам, игрок больше любит деньги, чем футбол. Отметим, что ранее Макеев был отзаявлен из состава первой команды и переведен в «Спартак-2».

    «По блату уже никто играть не будет, любимчиков тоже не будет, эти времена закончились. Теперь ты в каждом матче должен выходить и показывать все, на что способен. На мой взгляд, Макеев – игрок ниже среднего, поэтому в «Спартаке» ему абсолютно делать нечего. Его перевели в «Спартак-2», видимо, поскольку ждут, что он проснется и начнет себя проявлять. В «Спартаке-2» он вроде как и рядом, за ним легко следить. А Каррера уже с составом определился, у него есть обойма игроков, с которыми он будет бороться за золотые медали. Макееву же дали хоть какой-то шанс себя реабилитировать. Пожалуйста, флаг тебе в руки, покажи, на что способен.

    Все зависит от игрока: либо любишь футбол, либо деньги. Предполагаю, что Евгений больше любит деньги. Не каждому дано искреннее полюбить футбол, а игрок всегда хорош, когда у него есть самоотдача, есть желание себя показать, когда ты не жалеешь себя. Макеев давно потерял футбольную форму, он давно выпал из обоймы, нельзя играть за такой клуб, как «Спартак», в таком темпе, в котором играл Макеев. Поэтому ему самое место не в «Спартаке-2», а где-нибудь в Костроме, это мое мнение. То, что он воспитанник «Спартака» – чушь, если игрок не проносит пользы», – сказал Рейнгольд.

    Напомним, Макеев выступает за «Спартак» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел за красно-белых в РФПЛ два матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Rusfootball.info

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    10.02.2017 19:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 11 февраля 2017, 14:23

      футбольный ЭКСПЕРТ ?! - когда он им стал ?

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 февраля 2017, 13:39

      Не всегда дотягивает по уровню, но алчности за Макеевым не замечено. Перебирает ветеран с оценками необоснованными.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 13:04

      Можно подумать, что В.Рейнгольд альтруист и играл в Спартаке бесплатно и сейчас
      проводит "экспертную" оценку бесплатно, и деньги не любит.

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      Рейтинг: +175

      Freux 11 февраля 2017, 12:54

      Я бы не сказал что Макей много зарабытывает.Просто у человека была травма

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 февраля 2017, 10:13

      Опять Рейнольд бредит

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 11 февраля 2017, 08:45

      Старик может и не деликатно высказался,но по сути он прав Макеев давно перестал расти и остановился где на уровне средненького игрока

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 февраля 2017, 08:29

      Это рейнгольду нужно в Кострому,
      Здесь он не нужен никому.
      Кострома в облаках не витает.
      Она его перевоспитает.

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      Рейтинг: +48

      Boby 11 февраля 2017, 04:47

      Не надо обижать Кострому

      0
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      Рейтинг: +178

      Sense1 11 февраля 2017, 01:22

      Все чаще кажется что у Рейнгольда старческий маразм.

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      Рейтинг: +11234

      alp 11 февраля 2017, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      всегда умиляло старое спартаковское гавно, которое поливает говном современный спам

      -5
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