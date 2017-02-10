Рейнгольд: «Макееву абсолютно нечего делать в «Спартаке». Он больше любит деньги, чем футбол»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что защитник «Спартака» Евгений Макеев не соответствует уровню московского клуба. По его словам, игрок больше любит деньги, чем футбол. Отметим, что ранее Макеев был отзаявлен из состава первой команды и переведен в «Спартак-2».

«По блату уже никто играть не будет, любимчиков тоже не будет, эти времена закончились. Теперь ты в каждом матче должен выходить и показывать все, на что способен. На мой взгляд, Макеев – игрок ниже среднего, поэтому в «Спартаке» ему абсолютно делать нечего. Его перевели в «Спартак-2», видимо, поскольку ждут, что он проснется и начнет себя проявлять. В «Спартаке-2» он вроде как и рядом, за ним легко следить. А Каррера уже с составом определился, у него есть обойма игроков, с которыми он будет бороться за золотые медали. Макееву же дали хоть какой-то шанс себя реабилитировать. Пожалуйста, флаг тебе в руки, покажи, на что способен.

Все зависит от игрока: либо любишь футбол, либо деньги. Предполагаю, что Евгений больше любит деньги. Не каждому дано искреннее полюбить футбол, а игрок всегда хорош, когда у него есть самоотдача, есть желание себя показать, когда ты не жалеешь себя. Макеев давно потерял футбольную форму, он давно выпал из обоймы, нельзя играть за такой клуб, как «Спартак», в таком темпе, в котором играл Макеев. Поэтому ему самое место не в «Спартаке-2», а где-нибудь в Костроме, это мое мнение. То, что он воспитанник «Спартака» – чушь, если игрок не проносит пользы», – сказал Рейнгольд.

Напомним, Макеев выступает за «Спартак» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел за красно-белых в РФПЛ два матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.