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    Григорьев на правах аренды может перейти из «Ростова» в «Оренбург»

    Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев может продолжить карьеру в «Оренбурге». По информации источника, речь идет об аренде 26-летнего россиянина до конца нынешнего сезона. Сообщается, что стороны близки к завершению сделки.

    По данным Transfermarkt, стоимость Григорьева составляет 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Добавим, что сегодня «Оренбург» объявил об аренде до конца сезона голкипера «Зенита» Михаила Кержакова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.02.2017 19:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 10 февраля 2017, 19:53

      какой нафиг Антон..Максим может..

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 10 февраля 2017, 19:45

      Все в Оренбург)))

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