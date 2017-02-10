Григорьев на правах аренды может перейти из «Ростова» в «Оренбург»

Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев может продолжить карьеру в «Оренбурге». По информации источника, речь идет об аренде 26-летнего россиянина до конца нынешнего сезона. Сообщается, что стороны близки к завершению сделки.

По данным Transfermarkt, стоимость Григорьева составляет 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Добавим, что сегодня «Оренбург» объявил об аренде до конца сезона голкипера «Зенита» Михаила Кержакова.