Динияр Билялетдинов: «Карпин? Если человек неприятен, это навсегда»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Валерие Карпине. Напомним, ранее российский специалист заявил, что во время их совместной работы в московском клубе футболист приехал на командные сборы с лишним весом.

– Общепризнанный футбольный эксперт номер один в России сейчас Валерий Карпин. Согласны?

– Слушал я его пару раз. Нравится – на здоровье.

– Вам от Карпина, от которого вы уходили из «Спартака», недавно перепало в интервью коллегам Кружкову и Голышаку. По делу?

– Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.

– Про пять кило лишнего веса, набранных вами в отпуске, все же спрошу. Как так, с вашей-то конституцией? Джанашия в свое время меньше «наедал».

– У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется. Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов.

Напомним, Билялетдинов выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год. В нынешнем сезоне полузащитник не провел за «Рубин» в РФПЛ ни одного матча.