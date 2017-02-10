Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Динияр Билялетдинов: «Карпин? Если человек неприятен, это навсегда»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Валерие Карпине. Напомним, ранее российский специалист заявил, что во время их совместной работы в московском клубе футболист приехал на командные сборы с лишним весом.

    – Общепризнанный футбольный эксперт номер один в России сейчас Валерий Карпин. Согласны?

    – Слушал я его пару раз. Нравится – на здоровье.

    – Вам от Карпина, от которого вы уходили из «Спартака», недавно перепало в интервью коллегам Кружкову и Голышаку. По делу?

    – Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.

    – Про пять кило лишнего веса, набранных вами в отпуске, все же спрошу. Как так, с вашей-то конституцией? Джанашия в свое время меньше «наедал».

    – У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется. Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов.

    Напомним, Билялетдинов выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год. В нынешнем сезоне полузащитник не провел за «Рубин» в РФПЛ ни одного матча.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 14:00

      Все, кто вернулся из Англии, до настоящего времени не могут показать игру, которую
      показывали до поездки-Роман Павлюченко, Юрий Жирков, Д.Билялетдинов и др., и вообще в основной состав своих клубов не попали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 февраля 2017, 00:08

      Билялетдинов был великолепным талантом в Локо, но после его отъезда в Англию он стал медленным и посредственным игроком. В Спартаке он тоже играл плохо, поэтому Динияр должен обижаться только на себя, что испортил себя как футболиста.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Shamil79 10 февраля 2017, 23:46

      да...Карпин не любит людей...только себя...в Армавире ваще людей не нвшёл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 10 февраля 2017, 22:22

      Балаболка -ему ли судить о Карпине - ноль без палочки если бы не папаша (очень хорошо пристроил лежи получай деньги)где бы сейчас бултыхался -где нибудь в любительском клубе - ни стыда не совести СМИ бы хоть стороной обходил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 февраля 2017, 20:46

      Нифига себе - всем нравится , а ему нет !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 февраля 2017, 19:42

      показательно - ни одного матча...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11