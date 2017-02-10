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  • Динияр Билялетдинов: «Карпин? Если человек неприятен, это навсегда»

Динияр Билялетдинов: «Карпин? Если человек неприятен, это навсегда»

10 февраля 2017, 19:25
8

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Валерие Карпине. Напомним, ранее российский специалист заявил, что во время их совместной работы в московском клубе футболист приехал на командные сборы с лишним весом.

– Общепризнанный футбольный эксперт номер один в России сейчас Валерий Карпин. Согласны?

– Слушал я его пару раз. Нравится – на здоровье.

– Вам от Карпина, от которого вы уходили из «Спартака», недавно перепало в интервью коллегам Кружкову и Голышаку. По делу?

– Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.

– Про пять кило лишнего веса, набранных вами в отпуске, все же спрошу. Как так, с вашей-то конституцией? Джанашия в свое время меньше «наедал».

– У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется. Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов.

Напомним, Билялетдинов выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год. В нынешнем сезоне полузащитник не провел за «Рубин» в РФПЛ ни одного матча.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Билялетдинов Динияр Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Аид666
1486744923
показательно - ни одного матча...
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Юрэс
1486748811
Нифига себе - всем нравится , а ему нет !!!
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ijgjr
1486754563
Балаболка -ему ли судить о Карпине - ноль без палочки если бы не папаша (очень хорошо пристроил лежи получай деньги)где бы сейчас бултыхался -где нибудь в любительском клубе - ни стыда не совести СМИ бы хоть стороной обходил
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VVM1964
1486755553
ОБИЖЕНКА !
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Shamil79
1486759608
да...Карпин не любит людей...только себя...в Армавире ваще людей не нвшёл
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Nesterenko
1486760911
Билялетдинов был великолепным талантом в Локо, но после его отъезда в Англию он стал медленным и посредственным игроком. В Спартаке он тоже играл плохо, поэтому Динияр должен обижаться только на себя, что испортил себя как футболиста.
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vladimir-7
1486810814
Все, кто вернулся из Англии, до настоящего времени не могут показать игру, которую показывали до поездки-Роман Павлюченко, Юрий Жирков, Д.Билялетдинов и др., и вообще в основной состав своих клубов не попали.
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