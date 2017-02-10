Столыпин заявил, что «Оренбург» давно следил за Кержаковым

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал переход голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в стан оренбуржцев. Напомним, страж ворот перешел в клуб на правах аренды до конца сезона.

«За Михаилом Кержаковым следили уже давно. Главный тренер хотел видеть его в команде, он выбирал игрока, который мог бы помочь «Оренбургу». Станет ли Кержаков основным вратарем – посмотрим по ответственности и работе, но шанс у него, конечно, есть. Есть ли у «Оренбурга» возможность выкупа футболиста? Пока эту опцию не обсуждали, надо решить первые вопросы. Посмотрим, как Кержаков будет чувствовать себя в команде, а дальше станет видно», – сказал функционер.

«Оренбург» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.