Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Столыпин заявил, что «Оренбург» давно следил за Кержаковым

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал переход голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в стан оренбуржцев. Напомним, страж ворот перешел в клуб на правах аренды до конца сезона.

    «За Михаилом Кержаковым следили уже давно. Главный тренер хотел видеть его в команде, он выбирал игрока, который мог бы помочь «Оренбургу». Станет ли Кержаков основным вратарем – посмотрим по ответственности и работе, но шанс у него, конечно, есть. Есть ли у «Оренбурга» возможность выкупа футболиста? Пока эту опцию не обсуждали, надо решить первые вопросы. Посмотрим, как Кержаков будет чувствовать себя в команде, а дальше станет видно», – сказал функционер.

    «Оренбург» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 18:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 13:11

      Столыпин следил. Неудивительно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 февраля 2017, 09:20

      Хорошее укрепление!Вперёд уральцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 10 февраля 2017, 21:44

      Столыпин заявил: "Вамъ нужны великыя потресения, намъ нужна великыя Россия!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 10 февраля 2017, 18:50

      Ух, фамилия какая

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > ГераХэвиЛОКО 10 февраля 2017, 19:13

      Ещё и Василий!
      Может мы чего не знаем?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11