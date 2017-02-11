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    Лига 1. «Генгам» обыграл «Лион» и одержал первую победу в чемпионате в 2017-м году

    Встреча 25-го тура французской Лиги 1 между «Генгамом» и «Лионом» завершилась победой хозяев. В ответ на гол Александра Лаказетта в дебюте встречи подопечные Антуана Комбуарэ отыгрались еще до перерыва — голы на счету Мустафы Диалло и Николя Бенезе.

    Победа над «Лионом» позволила «Генгаму» набрать 34 очка и подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. «Лион» с 40 баллами остался на четвертой строчке, имея матч в запасе.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    Генгам – Лион – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 — Лаказетт, 10; 1:1 — Диалло, 30; 2:1 — Бенезе, 34.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 20:45
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