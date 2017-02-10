Агент: «Шандао ведет переговоры с топ-клубом из РФПЛ»

Ролим Кармо, являющийся агентом защитника «Анжи» Шандао, опроверг интерес к игроку со стороны «Гремио», а также заявил, что футболист близок к переходу в один из топ-клубов РФПЛ.

«Гремио» не проявлял интереса к Шандао. На самом деле «Гремио» заинтересовался экс-защитником «Сан-Паулу» Пауло Мирандой, который сейчас играет за «Зальцбург». С точностью могу сказать, что информация в СМИ про Шандао не соответствует действительности. Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандао перейдет именно в него», – заявил представитель футболиста.

В текущем сезоне на счету Шандао восемь матчей в футболке «Анжи».