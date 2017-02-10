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Агент: «Шандао ведет переговоры с топ-клубом из РФПЛ»

10 февраля 2017, 12:39
7

Ролим Кармо, являющийся агентом защитника «Анжи» Шандао, опроверг интерес к игроку со стороны «Гремио», а также заявил, что футболист близок к переходу в один из топ-клубов РФПЛ.

«Гремио» не проявлял интереса к Шандао. На самом деле «Гремио» заинтересовался экс-защитником «Сан-Паулу» Пауло Мирандой, который сейчас играет за «Зальцбург». С точностью могу сказать, что информация в СМИ про Шандао не соответствует действительности. Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандао перейдет именно в него», – заявил представитель футболиста.

В текущем сезоне на счету Шандао восемь матчей в футболке «Анжи».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Гремио Шандао Миранда Пауло
Комментарии (7)
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Garrincha58
1486720552
скорей всего с Краснодаром или Локомотивом это наши топейшие клубы
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Sergil
1486722278
Ну не ЦСКА точно. Они ни за что не уберут деревянных Березуцких и Пердошевича.
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Kulimen
1486724274
Да унас, что не новость, то топ-клуб.
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Lera_Sve
1486724937
Ростов?
Ответить
Dgad
1486726591
Краснодар?
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Сильвербой
1486726670
Ну Локомотив это не ТОП-клуб, так что вернее было бы сказать с середняком РФПЛ!!!
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