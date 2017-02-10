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    Агент: «Шандао ведет переговоры с топ-клубом из РФПЛ»

    Ролим Кармо, являющийся агентом защитника «Анжи» Шандао, опроверг интерес к игроку со стороны «Гремио», а также заявил, что футболист близок к переходу в один из топ-клубов РФПЛ.

    «Гремио» не проявлял интереса к Шандао. На самом деле «Гремио» заинтересовался экс-защитником «Сан-Паулу» Пауло Мирандой, который сейчас играет за «Зальцбург». С точностью могу сказать, что информация в СМИ про Шандао не соответствует действительности. Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандао перейдет именно в него», – заявил представитель футболиста.

    В текущем сезоне на счету Шандао восемь матчей в футболке «Анжи».

    Источник: Р-Спорт

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    10.02.2017 12:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2017, 14:37

      Ну Локомотив это не ТОП-клуб, так что вернее было бы сказать с середняком РФПЛ!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 10 февраля 2017, 14:36

      Краснодар?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 10 февраля 2017, 14:08

      Ростов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 февраля 2017, 13:57

      Да унас, что не новость, то топ-клуб.

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 10 февраля 2017, 13:24

      Ну не ЦСКА точно. Они ни за что не уберут деревянных Березуцких и Пердошевича.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2017, 12:55

      скорей всего с Краснодаром или Локомотивом это наши топейшие клубы

      1
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      Рейтинг: +150

      dvb > Garrincha58 10 февраля 2017, 13:37

      Я не пойму а чем не устраивает Краснодар?

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