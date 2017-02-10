Братья Кержаковы и Новосельцев пропустят начало третьего сбора «Зенита»

В пятницу, 10 февраля, «Зенит» отправился на третий тренировочный сбор, который пройдет в Бельгии. С командой вылетели 24 футболиста. Стоит ответить, среди них не значатся вратарь Михаил Кержаков, защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков.

Полностью список выглядит следующим образом:

Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин; Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков; Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло; Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Что касается программы сбора, то команда будет тренироваться в Тюбизе на базе сборной Бельгии с 10 по 15 февраля.