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    Братья Кержаковы и Новосельцев пропустят начало третьего сбора «Зенита»

    В пятницу, 10 февраля, «Зенит» отправился на третий тренировочный сбор, который пройдет в Бельгии. С командой вылетели 24 футболиста. Стоит ответить, среди них не значатся вратарь Михаил Кержаков, защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин; Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков; Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло; Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артем Дзюба.

    Что касается программы сбора, то команда будет тренироваться в Тюбизе на базе сборной Бельгии с 10 по 15 февраля.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.02.2017 11:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2017, 14:40

      Новосельцева похоже скрывают! Я его, после перехода, нирузу на поле не видел.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 февраля 2017, 14:02

      Чё в новосельцеве ЗЕНИТ увидел ?
      Опять гр. ......ый ЛИМИТ

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 февраля 2017, 13:47

      Новосельцев молодец! Хорошо пристроился.

      0
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 10 февраля 2017, 12:53

      по ходу новосельцева будут мариновать как в своё время бухарова

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Каратель 10 февраля 2017, 13:25

      Бухарова было за что мариновать. Спаллетти ему шансов давал очень много. Больше, чем кому бы то не было. А вот Новосельцев даже еще себя не показал совсем.

      1
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      Рейтинг: +5177

      Каратель > altezzik 10 февраля 2017, 13:29

      при чём тут спалетти? взяв бухарова зина в первую очередь конкурентов ослабить решила,а спалетти бухаров был нужен как корове седло

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Каратель 10 февраля 2017, 16:23

      Не знаю зачем Зенит брал Бухарова изначально, может и были планы ослабить Рубин. Но Спаллетти тем не менее ему давал играть. Если бы он начал забивать, то вполне мог бы завоевать место в составе. Другое дело, что он так и не заиграл.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Каратель 10 февраля 2017, 16:24

      А Новосельцеву не дали сыграть еще толком ни разу.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 февраля 2017, 12:14

      А с Новосельцевым то что? опять травмы? или для протирания скамейки сборы не нужны?
      Бедный Черчесов, нахрена он полез в эту сборную, вот как там можно что то толковое наиграть. Рассчитывал на игрока рассчитывал, а он потом херак и перешел в Зенит и все нет защитника.

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      Рейтинг: +664

      Mityai90 10 февраля 2017, 11:42

      Жалко Александра, только вчера читал его большое интервью на чемпионате, где он говорил что надеется попасть на 3 сбор Зениата и с его здоровьм все нормально. Значит не видит его Луческу в команде.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Marqello 10 февраля 2017, 11:58

      А это вариант,смысл лавку протирать хоть и в любимом клубе!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 февраля 2017, 11:40

      И здесь - мимо!

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > sir_Alex 10 февраля 2017, 11:55

      Мимо как раз полетел...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > zenitforever2015 10 февраля 2017, 19:52

      Полетел Миммо!

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