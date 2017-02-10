Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Братья Кержаковы и Новосельцев пропустят начало третьего сбора «Зенита»

Братья Кержаковы и Новосельцев пропустят начало третьего сбора «Зенита»

10 февраля 2017, 11:30
14

В пятницу, 10 февраля, «Зенит» отправился на третий тренировочный сбор, который пройдет в Бельгии. С командой вылетели 24 футболиста. Стоит ответить, среди них не значатся вратарь Михаил Кержаков, защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков.

Полностью список выглядит следующим образом:

Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин; Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков; Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло; Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Что касается программы сбора, то команда будет тренироваться в Тюбизе на базе сборной Бельгии с 10 по 15 февраля.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Кержаков Александр Новосельцев Иван
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sir_Alex
1486716017
И здесь - мимо!
Ответить
Mityai90
1486716174
Жалко Александра, только вчера читал его большое интервью на чемпионате, где он говорил что надеется попасть на 3 сбор Зениата и с его здоровьм все нормально. Значит не видит его Луческу в команде.
Ответить
FanatSerj
1486718088
А с Новосельцевым то что? опять травмы? или для протирания скамейки сборы не нужны? Бедный Черчесов, нахрена он полез в эту сборную, вот как там можно что то толковое наиграть. Рассчитывал на игрока рассчитывал, а он потом херак и перешел в Зенит и все нет защитника.
Ответить
Каратель помойников
1486720408
по ходу новосельцева будут мариновать как в своё время бухарова
Ответить
vgarakh
1486723673
Новосельцев молодец! Хорошо пристроился.
Ответить
Юрэс
1486724532
Чё в новосельцеве ЗЕНИТ увидел ? Опять гр. ......ый ЛИМИТ
Ответить
Сильвербой
1486726837
Новосельцева похоже скрывают! Я его, после перехода, нирузу на поле не видел.
Ответить
Главные новости
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
1
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
1
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
9
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
1
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
9
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+