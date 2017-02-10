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Могилевец рассматривает только переход в «Ростов»

10 февраля 2017, 06:56
13

Полузащитник Павел Могилевец рассматривает в качестве продолжения своей карьеры «Ростов». Напомним, футболист отказался продлевать контракт с «Зенитом». Ранее Павел уже выступал за «Ростов» на правах аренды, это было в прошлом сезоне.

Сообщается также, что в услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Спартак» и «Рубин». Действующий контракт Могилевца с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года.

В текущем сезоне Могилевец появился на поле в матче РФПЛ в составе «Зенита» лишь раз, не отметившись результативными действиями.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Могилевец Павел
Комментарии (13)
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Pro100Kid
1486707783
Отпустили бы уже его к Бердыеву, все равно в основе Зенита его тренер не видит.
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Kurp
1486708382
Могилевец нужен Ростову, а Ростов нужен Могилевцу, все логично и правильно.
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Garrincha58
1486710244
Могилевец типа Миранчука две саги русского футбола и обе бездарности распиаренные
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vgarakh
1486711051
Правильный вариант выбрал Могилевец, значит впереди успешная карьера. Удачи!!!
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balaton78
1486712295
Жаль сейчас не забрали его..Но возможный переход в "Ростов" правильный и логичный! Он еще Зениту забьет в футболке Ростова :)
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and4ever86
1486713005
Его желание понятно, все хотят играть за топ клуб:)
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KROFF
1486714072
Впереди чемпионат мира, Пашка правильно мыслит, дорога в сборную для него лежит только через Ростов.
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zico2205
1486718845
Что то не видно питерской шлюшки??? Как это она новость о Ростове пропускает??? Да и еще о переходе Могилевца...Marqello- ты где??? Или до сих пор рот полощишь???
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Таганский
1486760579
А мы и не против..
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