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    Могилевец рассматривает только переход в «Ростов»

    Полузащитник Павел Могилевец рассматривает в качестве продолжения своей карьеры «Ростов». Напомним, футболист отказался продлевать контракт с «Зенитом». Ранее Павел уже выступал за «Ростов» на правах аренды, это было в прошлом сезоне.

    Сообщается также, что в услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Спартак» и «Рубин». Действующий контракт Могилевца с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года.

    В текущем сезоне Могилевец появился на поле в матче РФПЛ в составе «Зенита» лишь раз, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.02.2017 06:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 февраля 2017, 00:02

      А мы и не против..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 февраля 2017, 12:27

      Что то не видно питерской шлюшки??? Как это она новость о Ростове пропускает??? Да и еще о переходе Могилевца...Marqello- ты где??? Или до сих пор рот полощишь???

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > zico2205 10 февраля 2017, 12:45

      Видать у этой кобылы закончились критические дни и вышла на работу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      DRostov > zico2205 10 февраля 2017, 20:30

      Полосканием там дело не обходиться у неё процедуры раз в три дня дезинфекция рта

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 10 февраля 2017, 11:07

      Впереди чемпионат мира, Пашка правильно мыслит, дорога в сборную для него лежит только через Ростов.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 10 февраля 2017, 10:50

      Его желание понятно, все хотят играть за топ клуб:)

      7
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > and4ever86 10 февраля 2017, 12:55

      ахаха) лайк)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -256

      balaton78 10 февраля 2017, 10:38

      Жаль сейчас не забрали его..Но возможный переход в "Ростов" правильный и логичный! Он еще Зениту забьет в футболке Ростова :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 февраля 2017, 10:17

      Правильный вариант выбрал Могилевец, значит впереди успешная карьера.
      Удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2017, 10:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Могилевец типа Миранчука две саги русского футбола и обе бездарности распиаренные

      -4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Garrincha58 10 февраля 2017, 10:25

      совершенно разные истории.
      Миранчуку дают все условия, но он рвется за бабками.
      Могилевец хочет играть, но ему не дают и рвется за игровой практикой.
      Первый стухнет с такими целями, а Могилевцу удачи!

      8
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      Рейтинг: +208

      Kurp 10 февраля 2017, 09:33

      Могилевец нужен Ростову, а Ростов нужен Могилевцу, все логично и правильно.

      5
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 февраля 2017, 09:23

      Отпустили бы уже его к Бердыеву, все равно в основе Зенита его тренер не видит.

      5
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