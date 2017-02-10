Могилевец рассматривает только переход в «Ростов»

Полузащитник Павел Могилевец рассматривает в качестве продолжения своей карьеры «Ростов». Напомним, футболист отказался продлевать контракт с «Зенитом». Ранее Павел уже выступал за «Ростов» на правах аренды, это было в прошлом сезоне.

Сообщается также, что в услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Спартак» и «Рубин». Действующий контракт Могилевца с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года.

В текущем сезоне Могилевец появился на поле в матче РФПЛ в составе «Зенита» лишь раз, не отметившись результативными действиями.