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    Нобоа сообщил, что остается в «Ростове»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа опроверг слухи о своем скором переходе в «Зенит». Как отметил футболист, он намерен отработать свой контракт, который истекает летом, до конца.

    «Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в «Ростове», буду играть здесь. Конкретного предложения от «Зенита» не поступало, со мной лично никто не общался. Пока не разговаривали о продлении контракта. Но я намерен отыграть сезон здесь», – заявил Нобоа.

    В текущем сезоне 31-летний эквадорец провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2017 16:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 февраля 2017, 10:11

      Ростов и Нобоа едины!!!

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 10 февраля 2017, 09:34

      Отличная новость

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 февраля 2017, 01:42

      Нобоа нужен Ростову!!!

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 9 февраля 2017, 22:21

      ну и хорошо, лучший вариант для всех

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > волчарик 9 февраля 2017, 22:40

      кстати, может кто заметил, игроки из команд Бердыева в Зените играют хуже.исключение Семак, но это из другой оперы

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > волчарик 10 февраля 2017, 06:56

      Семак везде хорошо играл!В ЦСКА,потом в Рубине,в Зените!

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 9 февраля 2017, 20:22

      Мои поздравления Ростову,,,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 февраля 2017, 19:10

      Куда эта проститутка питерская пропала??? Аааааааааааааааа...рот другим предметом занят....

      4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > zico2205 9 февраля 2017, 22:28

      А она появляется когда о Ростове плохо пишут,но к ее сожалению таких новостей нет!

      0
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 9 февраля 2017, 19:05

      Ура!!!

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 февраля 2017, 19:01

      молодец

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 февраля 2017, 18:33

      Ну и славно он может помочь с Спартой да и дальше если повезет.Я думаю шансы есть пройти Спарту во всяком случае не меньше чем с Аяксом.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 февраля 2017, 18:25

      Хорошая новость!

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