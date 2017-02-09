Нобоа сообщил, что остается в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа опроверг слухи о своем скором переходе в «Зенит». Как отметил футболист, он намерен отработать свой контракт, который истекает летом, до конца.

«Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в «Ростове», буду играть здесь. Конкретного предложения от «Зенита» не поступало, со мной лично никто не общался. Пока не разговаривали о продлении контракта. Но я намерен отыграть сезон здесь», – заявил Нобоа.

В текущем сезоне 31-летний эквадорец провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил один гол.