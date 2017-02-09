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Нобоа сообщил, что остается в «Ростове»

9 февраля 2017, 16:08
26

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа опроверг слухи о своем скором переходе в «Зенит». Как отметил футболист, он намерен отработать свой контракт, который истекает летом, до конца.

«Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в «Ростове», буду играть здесь. Конкретного предложения от «Зенита» не поступало, со мной лично никто не общался. Пока не разговаривали о продлении контракта. Но я намерен отыграть сезон здесь», – заявил Нобоа.

В текущем сезоне 31-летний эквадорец провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил один гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (26)
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Хан 1968
1486645787
От добра как говорится.....
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z89
1486646521
Пока Бердыев у руля никто не уйдет
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balaton78
1486649668
Правильно,что остался в Ростове-наглядный пример Новосельцева и Могилевца показывает,что делать там нечего..А еще и таких игроков как Рязанцева,Файзуллина, так же угробивших карьеру в этом клубе!
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spaike
1486649733
Я думаю что это лучший на данный момент вариант, как для Набоа, так и для Зенита с Ростовом.
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Томь вперёд
1486650730
Нобоа практически как сын Бердыеву, он его не кинет! Красавчик!
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zico2205
1486656616
Куда эта проститутка питерская пропала??? Аааааааааааааааа...рот другим предметом занят....
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slavа0508
1486660968
Мои поздравления Ростову,,,
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волчарик
1486668060
ну и хорошо, лучший вариант для всех
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Ще Гевара
1486680152
Нобоа нужен Ростову!!!
Ответить
Kurp
1486708461
Отличная новость
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