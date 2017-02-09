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    Уткин: «Дзюба – капитан «Зенита»? Он, скорее всего, одиночка»

    Известный спортивный телеведущий Василий Уткин дал свою оценку назначению Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По мнению журналиста, нападающий не совсем подходит для этой роли.

    «Дзюба – капитан «Зенита»? Я не знаю, не могу понимать логику этих событий. Я не так удивлен этим. Дзюба растет и прогрессирует, плюс мужает. Но лично мне он не кажется лидером. Дзюба, скорее всего, одиночка. Да, он забивает мячи, но не более. Вполне возможно, что надеть капитанскую повязку больше некому. Не исключаю, что нужен был просто русскоговорящий человек.

    Сейчас в «Зените» нет ярко выраженного лидера. Александр Кержаков не всегда играет, да и вообще может больше играть в «Зените» не будет. На сборы его не взяли», – заявил Уткин.

    Дзюба в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Спорт FM

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    09.02.2017 13:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 февраля 2017, 21:49

      Кто кто только не Дзьюба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      mazahir 9 февраля 2017, 17:27

      Кто только не высказался на эту тему !!! Теперь и Васю спросили...прям,как в том мультике...и тебя,Вася,посчитали.
      Что касается капитанства Дзюбы, то это дело главного тренера и команды !

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 февраля 2017, 17:17

      Капитан команды должен быть авторитетным игроком, а не балаболкой. Вот Данни
      это да! А Дзюба это пока.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 9 февраля 2017, 16:08

      Дзюба: – Уткин, скорее всего пельмень с алкагольной начинкой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 9 февраля 2017, 15:24

      больше некому...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 9 февраля 2017, 14:42

      Василий что то поздно новости читает. Уже неделю назад все обсудили.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 февраля 2017, 14:30

      А что тогда с Шатовым? Он русский, давно в Зените и прошлое у него без "гнили".

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 13:36

      Дзюба покажет питерским, как надо капитанить!

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 февраля 2017, 13:24

      А не кому больше, Вася...

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