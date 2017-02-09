Уткин: «Дзюба – капитан «Зенита»? Он, скорее всего, одиночка»

Известный спортивный телеведущий Василий Уткин дал свою оценку назначению Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По мнению журналиста, нападающий не совсем подходит для этой роли.

«Дзюба – капитан «Зенита»? Я не знаю, не могу понимать логику этих событий. Я не так удивлен этим. Дзюба растет и прогрессирует, плюс мужает. Но лично мне он не кажется лидером. Дзюба, скорее всего, одиночка. Да, он забивает мячи, но не более. Вполне возможно, что надеть капитанскую повязку больше некому. Не исключаю, что нужен был просто русскоговорящий человек.

Сейчас в «Зените» нет ярко выраженного лидера. Александр Кержаков не всегда играет, да и вообще может больше играть в «Зените» не будет. На сборы его не взяли», – заявил Уткин.

Дзюба в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.