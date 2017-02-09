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  • Уткин: «Дзюба – капитан «Зенита»? Он, скорее всего, одиночка»

Уткин: «Дзюба – капитан «Зенита»? Он, скорее всего, одиночка»

9 февраля 2017, 13:01
9

Известный спортивный телеведущий Василий Уткин дал свою оценку назначению Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По мнению журналиста, нападающий не совсем подходит для этой роли.

«Дзюба – капитан «Зенита»? Я не знаю, не могу понимать логику этих событий. Я не так удивлен этим. Дзюба растет и прогрессирует, плюс мужает. Но лично мне он не кажется лидером. Дзюба, скорее всего, одиночка. Да, он забивает мячи, но не более. Вполне возможно, что надеть капитанскую повязку больше некому. Не исключаю, что нужен был просто русскоговорящий человек.

Сейчас в «Зените» нет ярко выраженного лидера. Александр Кержаков не всегда играет, да и вообще может больше играть в «Зените» не будет. На сборы его не взяли», – заявил Уткин.

Дзюба в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (9)
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Alex3920486
1486635884
А не кому больше, Вася...
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sir_Alex
1486636572
Дзюба покажет питерским, как надо капитанить!
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FanatSerj
1486639834
А что тогда с Шатовым? Он русский, давно в Зените и прошлое у него без "гнили".
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Nikiforof
1486640563
Василий что то поздно новости читает. Уже неделю назад все обсудили.
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Zenit-84
1486643068
больше некому...
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firs04
1486645708
Дзюба: – Уткин, скорее всего пельмень с алкагольной начинкой
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vladimir-7
1486649834
Капитан команды должен быть авторитетным игроком, а не балаболкой. Вот Данни это да! А Дзюба это пока.
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mazahir
1486650431
Кто только не высказался на эту тему !!! Теперь и Васю спросили...прям,как в том мультике...и тебя,Вася,посчитали. Что касается капитанства Дзюбы, то это дело главного тренера и команды !
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ijgjr
1486666166
Кто кто только не Дзьюба
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