Канунников: «Спартак» для «Зенита» все-таки хуже, чем ЦСКА»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников выразил мнение, что для «Зенита» «Спартак» является более принципиальной командой, чем ЦСКА. Канунников – воспитанник питерского клуба. Форвард выступал за «Зенит» с 2009 года, покинув команду по ходу сезона-2012/13.

«Что хуже – «Спартак» или ЦСКА? Ой, дайте подумать. Если что-то отвечу, меня ведь сожрут! Наверное, все-таки «Спартак» для «Зенита», у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и «Зенитом» все последние годы идет борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным», – заявил Каннуников.

В нынешнем сезоне в составе «Рубина» Канунников провел 12 матчей, забив четыре мяча и сделав одну результативную передачу.