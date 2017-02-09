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Канунников: «Спартак» для «Зенита» все-таки хуже, чем ЦСКА»

9 февраля 2017, 12:05
10

Нападающий «Рубина» Максим Канунников выразил мнение, что для «Зенита» «Спартак» является более принципиальной командой, чем ЦСКА. Канунников – воспитанник питерского клуба. Форвард выступал за «Зенит» с 2009 года, покинув команду по ходу сезона-2012/13.

«Что хуже – «Спартак» или ЦСКА? Ой, дайте подумать. Если что-то отвечу, меня ведь сожрут! Наверное, все-таки «Спартак» для «Зенита», у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и «Зенитом» все последние годы идет борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным», – заявил Каннуников.

В нынешнем сезоне в составе «Рубина» Канунников провел 12 матчей, забив четыре мяча и сделав одну результативную передачу.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Рубин Канунников Максим
Комментарии (10)
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Cosh18
1486632765
ну да...
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Icemennn
1486633263
ЦСКА в этом сезоне как-то неубедительно смотрится, а вот СПАРТАК, да, жгет. Лишь бы не перегорел на самом интересном месте
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Robin v. Persie
1486633963
Посмотрим...
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vladimir-7
1486649047
Потому, что со свиньями играть по-свински никто не хочет.
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