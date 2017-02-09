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    Канунников: «Спартак» для «Зенита» все-таки хуже, чем ЦСКА»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников выразил мнение, что для «Зенита» «Спартак» является более принципиальной командой, чем ЦСКА. Канунников – воспитанник питерского клуба. Форвард выступал за «Зенит» с 2009 года, покинув команду по ходу сезона-2012/13.

    «Что хуже – «Спартак» или ЦСКА? Ой, дайте подумать. Если что-то отвечу, меня ведь сожрут! Наверное, все-таки «Спартак» для «Зенита», у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и «Зенитом» все последние годы идет борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным», – заявил Каннуников.

    В нынешнем сезоне в составе «Рубина» Канунников провел 12 матчей, забив четыре мяча и сделав одну результативную передачу.

    Источник: «Реальное время»

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    09.02.2017 12:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 февраля 2017, 17:04

      Потому, что со свиньями играть по-свински никто не хочет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 9 февраля 2017, 12:52

      Посмотрим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Icemennn 9 февраля 2017, 12:41

      ЦСКА в этом сезоне как-то неубедительно смотрится, а вот СПАРТАК, да, жгет. Лишь бы не перегорел на самом интересном месте

      1
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Marqello 9 февраля 2017, 13:05

      Нашли кому задавать такой вопрос.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Marqello 9 февраля 2017, 13:26

      Точнее не скажешь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Marqello 9 февраля 2017, 14:37

      Спартак раздражает всех.жаль Садырина Какой состав в сборной был!Зря они его сожрали,сами обосрались!

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Icemennn 9 февраля 2017, 15:46

      А интересных мест будет много.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Icemennn 9 февраля 2017, 16:21

      Забивает на последних минутах случайные голы. Прямо огонь!

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 9 февраля 2017, 12:32

      ну да...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Cosh18 9 февраля 2017, 13:12

      Спартак обыгрывать интереснее. 5:0, 4:2, 4:2, 5:2, 4:2.

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