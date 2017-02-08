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    Мияилович: «Об особенностях российского футбола мне рассказал Веллитон»

    Новичок «Крыльев Советов» Срджан Мияилович пообщался с журналистами после подписания контракта с самарцами. По словам полузащитника, о российском футболе ему рассказывал экс-футболист «Спартака» Веллитон, который сейчас выступает за прошлый клуб Мияиловича «Кайсериспор».

    – Срджан, добро пожаловать в «Крылья»! С какими мыслями переходишь в наш клуб?

    – Я знаю, что «Крылья Советов» – это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести «Крыльям» максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперeд.

    – В «Кайсериспоре» ты играл вместе с бразильцем Веллитоном, выступавшим ранее за «Спартак». Он что-то рассказывал тебе о России?

    – Да, мы немного поговорили перед моим переходом в «Крылья». Он рассказал мне о Премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и «Кайсериспора» все было хорошо.

    – Что ты можешь сказать о футболе, демонстрируемом «Крыльями»?

    – Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как все сложится дальше. Повторюсь – хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов.

    Напомним, что Веллитон являлся игроком «Спартака» в период с 2007 по 2014 год.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    08.02.2017 10:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +40

      amg063 8 февраля 2017, 15:01

      Игра ему нравится. Лучше б сказал честно что не смотрел ни одного матча)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 февраля 2017, 13:38

      надеюсь интересный фрукт)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      FK Vardar 8 февраля 2017, 11:17

      Про Игорька рассказал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > FK Vardar 8 февраля 2017, 12:45

      Нетто?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > vladimir-7 8 февраля 2017, 12:50

      Брутто! Про Акинфеева, конечно. "Героя в перчатках".

      1
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      Рейтинг: +46

      FK Vardar > vladimir-7 8 февраля 2017, 12:57

      И про Игоря Александровича тоже.

      1
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