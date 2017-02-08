Мияилович: «Об особенностях российского футбола мне рассказал Веллитон»

Новичок «Крыльев Советов» Срджан Мияилович пообщался с журналистами после подписания контракта с самарцами. По словам полузащитника, о российском футболе ему рассказывал экс-футболист «Спартака» Веллитон, который сейчас выступает за прошлый клуб Мияиловича «Кайсериспор».

– Срджан, добро пожаловать в «Крылья»! С какими мыслями переходишь в наш клуб?

– Я знаю, что «Крылья Советов» – это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести «Крыльям» максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперeд.

– В «Кайсериспоре» ты играл вместе с бразильцем Веллитоном, выступавшим ранее за «Спартак». Он что-то рассказывал тебе о России?

– Да, мы немного поговорили перед моим переходом в «Крылья». Он рассказал мне о Премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и «Кайсериспора» все было хорошо.

– Что ты можешь сказать о футболе, демонстрируемом «Крыльями»?

– Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как все сложится дальше. Повторюсь – хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов.

Напомним, что Веллитон являлся игроком «Спартака» в период с 2007 по 2014 год.