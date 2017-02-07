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    Сын Симеоне имеет наивысший процент голов, которые открывали счет в матчах, среди всех игроков топ-5 лиг

    Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне, являющийся сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, имеет наивысший процент голов, которые открывали счет в матче, среди всех игроков топ-5 европейских лиг. Данный показатель составляет 60%.

    На втором месте расположился нападающий «Ниццы» Алассан Плеа (55% – всего 11 голов), третью позицию удерживает форвард «Торино» Андреа Белотти (53% – всего 15 голов).

    В нынешнем сезоне Симеоне провел за «Дженоа» в Серии А 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Напомним, 21-летний аргентинец стал игроком итальянского клуба летом 2016 года.

    Источник: Opta

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    07.02.2017 20:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 7 февраля 2017, 21:33

      забить 10 мячей за команду, идущую на 16 месте - очень достойно

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    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 7 февраля 2017, 20:53

      молодец парнишка

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