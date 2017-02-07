Сын Симеоне имеет наивысший процент голов, которые открывали счет в матчах, среди всех игроков топ-5 лиг

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне, являющийся сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, имеет наивысший процент голов, которые открывали счет в матче, среди всех игроков топ-5 европейских лиг. Данный показатель составляет 60%.

На втором месте расположился нападающий «Ниццы» Алассан Плеа (55% – всего 11 голов), третью позицию удерживает форвард «Торино» Андреа Белотти (53% – всего 15 голов).

В нынешнем сезоне Симеоне провел за «Дженоа» в Серии А 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Напомним, 21-летний аргентинец стал игроком итальянского клуба летом 2016 года.