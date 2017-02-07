Президент Ла Лиги и посол Украины в Испании встретились для обсуждения ситуации вокруг Зозули

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречу, на которой обсудили ситуацию, которая возникла вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

Напомним, в январе бело-зеленые договорились о переходе 27-летнего игрока на правах аренды в «Райо Вальекано». Все детали сделки были уже согласованы, но в итоге ее пришлось отменить по причине недовольства болельщиков «пчел», обвинивших украинца в неонацистских взглядах.

По итогам встречи было принято решение, что правительство Испании обязано оказать поддержку нападающему, так как данная ситуация могла повлечь за собой нанесение ему морального и физического ущерба, и лишение права на труд, которое является одним из основных прав человека.

Зозуля защищает цвета «Бетиса» с июля 2016 года. В нынешнем розыгрыше Примеры он принял участие всего в шести матчах, проведя в общей сумме на поле 150 минут.