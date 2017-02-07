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  • Президент Ла Лиги и посол Украины в Испании встретились для обсуждения ситуации вокруг Зозули

Президент Ла Лиги и посол Украины в Испании встретились для обсуждения ситуации вокруг Зозули

7 февраля 2017, 17:27
19

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречу, на которой обсудили ситуацию, которая возникла вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

Напомним, в январе бело-зеленые договорились о переходе 27-летнего игрока на правах аренды в «Райо Вальекано». Все детали сделки были уже согласованы, но в итоге ее пришлось отменить по причине недовольства болельщиков «пчел», обвинивших украинца в неонацистских взглядах.

По итогам встречи было принято решение, что правительство Испании обязано оказать поддержку нападающему, так как данная ситуация могла повлечь за собой нанесение ему морального и физического ущерба, и лишение права на труд, которое является одним из основных прав человека.

Зозуля защищает цвета «Бетиса» с июля 2016 года. В нынешнем розыгрыше Примеры он принял участие всего в шести матчах, проведя в общей сумме на поле 150 минут.

Источник: LFP
Испания. Примера Бетис Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (19)
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perm 242
1486477941
нациков нигде не любят ....
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KingRey21
1486478403
да давно бы послали укропов куда по дальше!!!
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BoltCX
1486478869
Да ещё и нападающий из него так себе.
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Rebrova
1486479017
Наверное, Бетис уже десять раз пожалели что связались с этим дятлом.
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Наварх
1486479318
Совсем уже крышу рвёт. Не удивлюсь, если посол надел майку с бандерой на встречу, а ему там воткнут Испанские мужики по самое не хочу. Какие нарушения прав человека? С каких пор бандеровцы люди? Сажать давно пора нацистов без суда и следствия.
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АЛЕКС 58
1486479323
Трудоустройте дятла в Динамо К.
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marslond
1486479751
Бетис даже не заметит потери Зозули. Полгода просидел на банке, ну ещё просидит. Из-за этого делают проблему. Да, а сколько нанесено морального и физического ущерба, и лишение права на труд у жителей Донецка?
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Artemka69
1486481691
Начали плакаться!!!Надо было раньше думать!!!
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Tostao
1486481720
Про Роналду меньше пишут, чем про этого Сосулю. ))
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Freyd
1486482420
А нам офигенно интересно про него читать тут,нам на него начхать
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