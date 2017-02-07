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    Президент Ла Лиги и посол Украины в Испании встретились для обсуждения ситуации вокруг Зозули

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречу, на которой обсудили ситуацию, которая возникла вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

    Напомним, в январе бело-зеленые договорились о переходе 27-летнего игрока на правах аренды в «Райо Вальекано». Все детали сделки были уже согласованы, но в итоге ее пришлось отменить по причине недовольства болельщиков «пчел», обвинивших украинца в неонацистских взглядах.

    По итогам встречи было принято решение, что правительство Испании обязано оказать поддержку нападающему, так как данная ситуация могла повлечь за собой нанесение ему морального и физического ущерба, и лишение права на труд, которое является одним из основных прав человека.

    Зозуля защищает цвета «Бетиса» с июля 2016 года. В нынешнем розыгрыше Примеры он принял участие всего в шести матчах, проведя в общей сумме на поле 150 минут.

    Источник: LFP

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    07.02.2017 17:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 20:57

      Придётся скоро всем украинским послам поднапрячься,из за этого чмошника!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 9 февраля 2017, 00:32

      Вот это пиар парню подогнали. Того и гляди китайцы купят) Увидят, что во всех новостях, подумают - крутой напад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 февраля 2017, 05:41

      Пора забыть уже про эту козюлю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 7 февраля 2017, 21:08

      опять хозлам все всё должны ))) халявщики сраные ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 февраля 2017, 20:49

      Не надо бабло на АТО тратить, ты игрок или майдаун???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      procx 7 февраля 2017, 20:11

      Хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 февраля 2017, 19:01

      неплохо играл, как раз пока в майдауна не превратился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      Freyd 7 февраля 2017, 18:47

      А нам офигенно интересно про него читать тут,нам на него начхать

      2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 7 февраля 2017, 18:35

      Чёт много шума из ничего !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 февраля 2017, 18:35

      Про Роналду меньше пишут, чем про этого Сосулю. ))

      3
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