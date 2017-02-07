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    Симпсон: «Большинство игроков «Лестера» были внизу два года назад»

    Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон выразил надежду, что клуб сохранит место в Премьер-лиге. Футболист отметил, что команда делает для этого все возможное, а у игроков уже есть опыт нахождения в таких ситуациях.

    «На поле все игроки стараются и выдают максимум своих возможностей. Мы знали, что все будет намного сложнее, чем в прошлом сезоне. До 42-й минуты матча против «Манчестер Юнайтед» мы играли уверенно, но потом что-то пошло не так.

    Мы были на дне таблицы два года назад. У большинства игроков «Лестера» имеется подобный опыт. Впереди ждет игра со «Суонси», но перед этим нам важно пройти в следующий раунд Кубка Англии. Мы хотим выиграть игру против «Дерби Каунти», – сказал Симпсон.

    В среду, 8 февраля, «Лестеру» предстоит переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии против «Дерби Каунти». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. Первый матч этих команд завершился ничейным результатом 2:2.

    «Лестер» – чемпион Европы по удержанию победного счета. Удивительная статистика

    Источник: Skysports

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    07.02.2017 14:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 18 февраля 2017, 20:29

      они и щас лежат с раздвинутыми ляжками,балдеют

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 15:25

      Есть опыт,выберутся!

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