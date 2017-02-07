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    Президент «Пескары» намерен покинуть клуб после поджога двух своих авто

    Президент «Пескары» Даниэле Себастиани поклялся, что покинет свой пост в конце года, после того, как был совершен поджог двух его автомобилей.

    Во вторник, 7 февраля, в 03:30 по местному времени неизвестные подожгли два авто, припаркованных возле дома Себастиани. Огонь заметил его сосед и вызвал пожарную бригаду, которой удалось нейтрализовать пламя в течение часа.

    Сегодня глава «Пескары» намерен обратиться в полицейский участок для дачи показаний.

    «Я возмущен. В конце года я уйду из клуба», – сказал Себастиани.

    После 23-х туров «дельфины» находятся на самом дне турнирной таблицы, имея в своем активе всего шесть очков.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2017 14:30
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