Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов остался доволен ходом и результатом товарищеского матча с «Сувон Блювингз» на подготовительном сборе, проходящем в Марбелье.

«Мы довольны. Первое, чем довольны, что никто не получил никаких повреждений. Ребята отыграли первый раз 90 минут. Темп выдержали, первый тайм, конечно, был получше. Второй тайм был не такой, но я думаю, что психологически сказался счет. Вели 3:0, поэтому не так агрессивно, но все равно полностью контролировали игру.

Голы забили хорошие, качественные. Они исходили из тех моментов, которые мы тренируем. Довольны, что забили Клаэссон и особенно Смолов. Важно, чтобы наш главный бомбардир ближе к официальным играм приобрел уверенность. Поэтому мы удовлетворены», – рассказал Шалимов.

Товарищеский матч «Краснодар» – «Сувон Блювингз» закончился со счетом 3:0.