Мэр Виго удивлен реакцией «Реала» на отмену матча с «Сельтой»

Мэр Виго Абель Кабальеро был удивлен реакцией «Реала» на перенос выездного матча чемпионата Испании с «Сельтой».

«Да, «Реал» меня серьезно разочаровал. Нельзя говорить подобную чепуху. Не понимаю претензий мадридцев, ведь риск безопасности был очевиден.

Я бы сказал, что у «Сельты» более плотный календарь: мы по-прежнему играем на три фронта, а «Реал» – лишь на два», – сказал Кабальеро.

Матч был отменен из-за ненастной погоды. После такого решения руководства испанской Лиги мадридцы пригрозили вступлением в Европейскую суперлигу.