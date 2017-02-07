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    Мэр Виго удивлен реакцией «Реала» на отмену матча с «Сельтой»

    Мэр Виго Абель Кабальеро был удивлен реакцией «Реала» на перенос выездного матча чемпионата Испании с «Сельтой».

    «Да, «Реал» меня серьезно разочаровал. Нельзя говорить подобную чепуху. Не понимаю претензий мадридцев, ведь риск безопасности был очевиден.

    Я бы сказал, что у «Сельты» более плотный календарь: мы по-прежнему играем на три фронта, а «Реал» – лишь на два», – сказал Кабальеро.

    Матч был отменен из-за ненастной погоды. После такого решения руководства испанской Лиги мадридцы пригрозили вступлением в Европейскую суперлигу.

    Источник: AS

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    07.02.2017 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      temarulezzz 7 февраля 2017, 16:20

      у реала и так один матч перенесен- все это может аукнуться на финише сезона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 февраля 2017, 11:31

      Да

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 февраля 2017, 10:19

      Нам бы ваш климат-газоны и пальмы

      0
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