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    Тимофеев, Глушаков и Промес – самые выносливые игроки «Спартака»

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился информацией, в которой назвал трех самых выносливых футболистов столичного клуба.

    «Перед сборами футболисты проводили углубленное обследование в Лужниках. Там была беговая дорожка с газоанализом. Игроки бежали, сколько могли. Когда сил совсем не оставалось, сходили с дорожки. Так вот тройка самых выносливых – Тимофеев, Глушаков и Промес», – сказал Вартапетов.

    Напомним, что с 4 января «Спартак» отправился на вторые подготовительные сборы, которые проходят в Испании.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2017 07:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 7 февраля 2017, 10:12

      Будем знать.

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 7 февраля 2017, 09:28

      а кто первым сошел с дорожки? болельщикам это тоже надо знать)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > franck_ribery 7 февраля 2017, 13:44

      Действительно интересно)

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 7 февраля 2017, 08:51

      По Промесу это и заметно. Как он всю игру носится по полю, не жалея себя. Денис тоже всегда выполняет огромный объем работы. А Тимофееву навряд ли дадут шанс себя проявить во второй половине Чемпионата, так же как идругим молодым перспективным. Слишком велика цена любой ошибки в каждой оставшейся игре. Как говорится "в бой идут одни старики" )

      5
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 7 февраля 2017, 08:22

      Тимофею давно уже пора к основе подтягиваться

      0
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