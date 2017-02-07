Тимофеев, Глушаков и Промес – самые выносливые игроки «Спартака»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился информацией, в которой назвал трех самых выносливых футболистов столичного клуба.

«Перед сборами футболисты проводили углубленное обследование в Лужниках. Там была беговая дорожка с газоанализом. Игроки бежали, сколько могли. Когда сил совсем не оставалось, сходили с дорожки. Так вот тройка самых выносливых – Тимофеев, Глушаков и Промес», – сказал Вартапетов.

Напомним, что с 4 января «Спартак» отправился на вторые подготовительные сборы, которые проходят в Испании.