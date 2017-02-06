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    Фернандеш: «С Черевченко было не о чем разговаривать, он ничего не решал, а лишь выполнял команды руководства «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш отметил, что экс-главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко не объяснял причины, по которым не ставил португальца в состав. По словам футболиста, тренер вообще ничего не решал в клубе.

    Напомним, 42-летний специалист руководил красно-зелеными с июня 2015 по август 2016 года.

    – «Скамейка» «Локомотива» вопрос не ссор, а адаптации?

    – Опять же, не думаю. В первый год я забил 7 голов, стал лучшим бомбардиром команды, мы выиграли Кубок России – при чем тут какая-то адаптация? Ваш футболист сразу забивает голы, становится одним из лидеров, но во втором сезоне не получает шанса. Почему?

    – Это у вас надо спросить.

    – Нет, лучше узнайте у Ольги Смородской, Кирилла Котова и Игоря Черевченко. Хотя последнего можете не спрашивать, он вообще ничего не решал. Даже объяснить не мог, почему не играю. Нет, ну ты подойди и скажи: «Мануэл, это ты делаешь неправильно, прибавляй» или «Мне не нравится твоя физическая форма». Да что угодно сделай, чтобы игрок что-то понял. Ольга и Кирилл тоже молчали, не хотели разговаривать. У меня нет даже идеи, почему.

    – Вы говорите, что Черевченко ничего не решал.

    – Это, наверное, тип характера. У человека должна быть гордость, свое мнение, но он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушел из команды, когда узнал о ее увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2017 18:48
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 7 февраля 2017, 10:31

      Увы таковы реалии госклубов,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 18:58

      А раньше что молчал? Только сейчас стал понимать по русски?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 19:16

      Сказал бы раньше и его бы вообще в дубль сослали и не дали бы даже тренироваться.Только в спину и с уходящего поезда.

      0
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      ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > АЛЕКС 58 7 февраля 2017, 00:06

      Эм, что? Он в первом же интервью после возвращения в основу, сказал что Смо отказывалась с ним говорить и что он не играл не по футбольным причинам. Сейчас просто дополнил свою мысль.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > Gullit 76 7 февраля 2017, 00:06

      Его и так в дубль эта гребаная Смо сослала без объяснения причин.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Денис Беневольский 7 февраля 2017, 00:12

      А я что сказал?Тогда он сказал что посчитал можно,а сейчас уже можно всё.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Денис Беневольский 7 февраля 2017, 06:42

      Денис!Ты из тех,кто сначала ставит минус,а потом высказывает своё мнение!?Мне достаточно твоего ответа!Не обязательно минусить,можно получить в ответ!

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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > Gullit 76 7 февраля 2017, 23:35

      А я не тебе, а Алексу, как ты мог заметить.

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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > АЛЕКС 58 7 февраля 2017, 23:37

      А что не так? Минусы перед высказыванием своего мнения нынче жестоко караются законом? Да ставь минус на здоровье, не жалко))

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 февраля 2017, 18:51

      Это Россия, детка. утри сопли и плати взятку за основной состав.

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