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  • Фернандеш: «С Черевченко было не о чем разговаривать, он ничего не решал, а лишь выполнял команды руководства «Локомотива»

Фернандеш: «С Черевченко было не о чем разговаривать, он ничего не решал, а лишь выполнял команды руководства «Локомотива»

6 февраля 2017, 18:48
10

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш отметил, что экс-главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко не объяснял причины, по которым не ставил португальца в состав. По словам футболиста, тренер вообще ничего не решал в клубе.

Напомним, 42-летний специалист руководил красно-зелеными с июня 2015 по август 2016 года.

– «Скамейка» «Локомотива» вопрос не ссор, а адаптации?

– Опять же, не думаю. В первый год я забил 7 голов, стал лучшим бомбардиром команды, мы выиграли Кубок России – при чем тут какая-то адаптация? Ваш футболист сразу забивает голы, становится одним из лидеров, но во втором сезоне не получает шанса. Почему?

– Это у вас надо спросить.

– Нет, лучше узнайте у Ольги Смородской, Кирилла Котова и Игоря Черевченко. Хотя последнего можете не спрашивать, он вообще ничего не решал. Даже объяснить не мог, почему не играю. Нет, ну ты подойди и скажи: «Мануэл, это ты делаешь неправильно, прибавляй» или «Мне не нравится твоя физическая форма». Да что угодно сделай, чтобы игрок что-то понял. Ольга и Кирилл тоже молчали, не хотели разговаривать. У меня нет даже идеи, почему.

– Вы говорите, что Черевченко ничего не решал.

– Это, наверное, тип характера. У человека должна быть гордость, свое мнение, но он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушел из команды, когда узнал о ее увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Черевченко Игорь Смородская Ольга
Комментарии (10)
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BoltCX
1486396264
Это Россия, детка. утри сопли и плати взятку за основной состав.
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АЛЕКС 58
1486396724
А раньше что молчал? Только сейчас стал понимать по русски?
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Dgad
1486452672
Увы таковы реалии госклубов,
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