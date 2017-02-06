Фернандеш: «С Черевченко было не о чем разговаривать, он ничего не решал, а лишь выполнял команды руководства «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш отметил, что экс-главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко не объяснял причины, по которым не ставил португальца в состав. По словам футболиста, тренер вообще ничего не решал в клубе.

Напомним, 42-летний специалист руководил красно-зелеными с июня 2015 по август 2016 года.

– «Скамейка» «Локомотива» вопрос не ссор, а адаптации?

– Опять же, не думаю. В первый год я забил 7 голов, стал лучшим бомбардиром команды, мы выиграли Кубок России – при чем тут какая-то адаптация? Ваш футболист сразу забивает голы, становится одним из лидеров, но во втором сезоне не получает шанса. Почему?

– Это у вас надо спросить.

– Нет, лучше узнайте у Ольги Смородской, Кирилла Котова и Игоря Черевченко. Хотя последнего можете не спрашивать, он вообще ничего не решал. Даже объяснить не мог, почему не играю. Нет, ну ты подойди и скажи: «Мануэл, это ты делаешь неправильно, прибавляй» или «Мне не нравится твоя физическая форма». Да что угодно сделай, чтобы игрок что-то понял. Ольга и Кирилл тоже молчали, не хотели разговаривать. У меня нет даже идеи, почему.

– Вы говорите, что Черевченко ничего не решал.

– Это, наверное, тип характера. У человека должна быть гордость, свое мнение, но он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушел из команды, когда узнал о ее увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды.