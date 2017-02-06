Клозе хочет возглавить клуб Бундеслиги

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе признался, что рассчитывает попробовать свои силы в Бундеслиге в качестве главного тренера.

«Я работаю над получением лицензии. Когда это произойдет, то почувствую себя готовым работать в качестве главного тренера.

Конечно, хотелось бы когда-нибудь работать в Германии. Целью должна быть Бундеслига, и она у меня в приоритете», – сказал Клозе.

Напомним, что Клозе выступал в Германии также в составе «Кайзерслаутерна» и «Вердера».