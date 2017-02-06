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    Клозе хочет возглавить клуб Бундеслиги

    Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе признался, что рассчитывает попробовать свои силы в Бундеслиге в качестве главного тренера.

    «Я работаю над получением лицензии. Когда это произойдет, то почувствую себя готовым работать в качестве главного тренера.

    Конечно, хотелось бы когда-нибудь работать в Германии. Целью должна быть Бундеслига, и она у меня в приоритете», – сказал Клозе.

    Напомним, что Клозе выступал в Германии также в составе «Кайзерслаутерна» и «Вердера».

    Источник: Kicker.de

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    06.02.2017 11:53
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