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    В «Спарте» заявили, что не намерены отпускать Караваева в другой клуб

    Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что чешский клуб не планирует продавать защитника команды Вячеслава Караваева. Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересован «Спартак».

    «Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Мы не общались ни со «Спартаком», ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава. «Спарта» совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени», – сказал Коталик.

    В нынешнем сезоне Караваев провел за «Спарту» 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 10:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +89

      S.sol 6 февраля 2017, 11:45

      Зачем его продавали???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > S.sol 6 февраля 2017, 12:53

      А, что на лавочке держать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 февраля 2017, 11:16

      Кудаж спартанцу в Россию,если царь Леонид отсутствует..А без него Авгиевы конюшни не расчистить..

      -2
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