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  • В «Спарте» заявили, что не намерены отпускать Караваева в другой клуб

В «Спарте» заявили, что не намерены отпускать Караваева в другой клуб

6 февраля 2017, 10:45
3

Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что чешский клуб не планирует продавать защитника команды Вячеслава Караваева. Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересован «Спартак».

«Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Мы не общались ни со «Спартаком», ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава. «Спарта» совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени», – сказал Коталик.

В нынешнем сезоне Караваев провел за «Спарту» 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Источник: ТАСС
Чехия. Синот Лига Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (3)
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shinnik
1486369000
Кудаж спартанцу в Россию,если царь Леонид отсутствует..А без него Авгиевы конюшни не расчистить..
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S.sol
1486370753
Зачем его продавали???
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