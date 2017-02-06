В «Спарте» заявили, что не намерены отпускать Караваева в другой клуб

Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что чешский клуб не планирует продавать защитника команды Вячеслава Караваева. Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересован «Спартак».

«Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Мы не общались ни со «Спартаком», ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава. «Спарта» совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени», – сказал Коталик.

В нынешнем сезоне Караваев провел за «Спарту» 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.