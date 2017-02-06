В «Реале» недовольны переносом матча с «Сельтой»

Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен переносом выездного матча 21-го тура Примеры против «Сельты» на неопределенный срок из-за плохих погодных условий. В Мадриде уверены, что матч мог состояться, несмотря на непогоду.

Этот инцидент привел к очередной волне рассуждений относительно создания европейской Суперлиги. Ранее с такой идеей выступил председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, являющийся президентом ассоциации европейских клубов, который полагает, что этот турнир должен заменить Лигу чемпионов.