В «Реале» недовольны переносом матча с «Сельтой»

уже как могут тянут Барсу за уши к чемпионству. Потом, когда начнутся последние стадии ЛЧ, начнут тыкать все эти переносы, чтобы Реал каждые три дня играл, естественно, будут потери очков. Мда....
Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен переносом выездного матча 21-го тура Примеры против «Сельты» на неопределенный срок из-за плохих погодных условий. В Мадриде уверены, что матч мог состояться, несмотря на непогоду.
Этот инцидент привел к очередной волне рассуждений относительно создания европейской Суперлиги. Ранее с такой идеей выступил председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, являющийся президентом ассоциации европейских клубов, который полагает, что этот турнир должен заменить Лигу чемпионов.