Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Реале» недовольны переносом матча с «Сельтой»

    Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен переносом выездного матча 21-го тура Примеры против «Сельты» на неопределенный срок из-за плохих погодных условий. В Мадриде уверены, что матч мог состояться, несмотря на непогоду.

    Этот инцидент привел к очередной волне рассуждений относительно создания европейской Суперлиги. Ранее с такой идеей выступил председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, являющийся президентом ассоциации европейских клубов, который полагает, что этот турнир должен заменить Лигу чемпионов.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2017 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 6 февраля 2017, 14:22

      уже как могут тянут Барсу за уши к чемпионству. Потом, когда начнутся последние стадии ЛЧ, начнут тыкать все эти переносы, чтобы Реал каждые три дня играл, естественно, будут потери очков. Мда....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 > JI e x a 7 февраля 2017, 04:09

      Господи,какая несусветная ересь. Ваши Реало-Барсовские боления ничего кроме дикого смеха со стороны не вызывают уже давно.Нейтральные болельщики смотрят на вас,как на клоунов. Во 1-х, матч отменили из-за ужасной непогоды.Если бы не отменили,как пить дать такие как ты,опять бы во всём обвинили противоположную команду,что руководство топит за них, поэтому заставляют играть в кошмарных погодных условиях.Во 2-х, у Барсы будет больше матчей т.к. они играют в кубке,а это уже +2 игры,в отличии от Реала.Так что график будет более плотный в конце чемпионата именно у Барселоны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a > GoldPlayFIFARus9 10 февраля 2017, 10:33

      да, только ты забыл, что кубок испании играется в январе-начале февраля, а игры реалу перенесут на весну, когда уже будет ЛЧ, так что смейся, смейся дальше) только над собой не забудь посмеяться)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      REAL1902 6 февраля 2017, 12:09

      Недовольны из за того что, сейчас получается отдыхают две недели, а потом в плотный график с матчами ЛЧ и Ла Лиги надо куда то воткнуть еще два матча, с Валенсией и Сельтой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 февраля 2017, 11:01

      Да ладно! Только рады, поди.. Есть время восстановиться Бэйлу, Модричу, кто там еще у вас в лазарете?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 6 февраля 2017, 10:52

      В штормы и ливни будете играть???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11