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    Смородская может стать президентом «Балтики»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская близка к тому, чтобы продолжить работу в футбольной сфере. Она может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике». В настоящее время генеральный директор балтийцев Вениамин Вожжов проводит переговоры с руководством региона относительно такого назначения. Известно, что главным тренером «Балтики» может стать Игорь Черевченко, а спортивным директором – Кирилл Котов, которые ранее работали в «Локомотиве» под руководством Смородской.

    В текущем сезоне «Балтика» после 24 туров занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.02.2017 06:06
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +5113

      hunta 7 февраля 2017, 06:13

      Видимо обещала финансирование.., посмотрим...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 6 февраля 2017, 19:04

      За что Балтике такое наказание?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 6 февраля 2017, 16:15

      Деньги что ли закончились))) Балтика не Локо - там много не срубишь)))

      0
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 6 февраля 2017, 14:25

      Балтике конец- а что Смородская идет со спонсорами?

      0
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      Рейтинг: +15

      sponky 6 февраля 2017, 12:23

      прощай, Балтика!

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 6 февраля 2017, 12:06

      За Что??!!!! И так всё ужасно.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 6 февраля 2017, 11:53

      Вот там пусть и покажет,на что она способна! Одно дело-рулить в финансово-благополучном клубе и с неплохими игроками,другое дело-второй дивизион,менее сильные футболисты,да и финансы несравнимы с прежними! Зато можно будет объективно оценить результаты работы этой команды,если это в самом деле произойдет!

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 6 февраля 2017, 11:16

      Держитесь там

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 6 февраля 2017, 10:34

      Супер

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 февраля 2017, 10:29

      пипец балтике, и пивнухи теперь такой не будет)))

      0
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      Рейтинг: +31

      Puteec > Lev Aleks 6 февраля 2017, 12:03

      Пивнуха Питерская

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