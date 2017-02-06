Смородская может стать президентом «Балтики»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская близка к тому, чтобы продолжить работу в футбольной сфере. Она может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике». В настоящее время генеральный директор балтийцев Вениамин Вожжов проводит переговоры с руководством региона относительно такого назначения. Известно, что главным тренером «Балтики» может стать Игорь Черевченко, а спортивным директором – Кирилл Котов, которые ранее работали в «Локомотиве» под руководством Смородской.

В текущем сезоне «Балтика» после 24 туров занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.