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Смородская может стать президентом «Балтики»

6 февраля 2017, 06:06
31

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская близка к тому, чтобы продолжить работу в футбольной сфере. Она может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике». В настоящее время генеральный директор балтийцев Вениамин Вожжов проводит переговоры с руководством региона относительно такого назначения. Известно, что главным тренером «Балтики» может стать Игорь Черевченко, а спортивным директором – Кирилл Котов, которые ранее работали в «Локомотиве» под руководством Смородской.

В текущем сезоне «Балтика» после 24 туров занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Трансферы зимы-2017 Балтика Локомотив Черевченко Игорь Смородская Ольга
Комментарии (31)
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КЁРТИС
1486354119
Балтику жалко(
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Наварх
1486355966
Не смотря на большинство скептических и негативных настроений по данному поводу думаю будет только положительный след. Во первых о каком развале клуба может идти речь, клуб и так на дне ФНЛ, там и брать то нечего. Во вторых приходят специалисты на порядок выше нынешних, как кажется мне. Если брать соотношение Балтики и Локомотива, то это небо и земля. Смородская добивалась успеха, хоть и малого. Всё таки Локомотив не в ФНЛ, а на данность крепкий середняк РФПЛ, а при ней и бронзу чемпионата брал. Черевченко тоже доказал свою состоятельность. Моё мнение - это хороший вариант и выражу надежду, что в ближайшие пару сезонов клуб может пополнить ряды РФПЛ.
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Diman67
1486356297
Послал бог Балтике счастья ))
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Болельщик Реал Мадрида
1486356950
Почему-то эта новость не удивила! В нашей стране, традиция такая, чем больше ты не компитентен и чем больше проволил проэктов, тем тебе лучше должность, ну или чуть-чуть хуже...
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maior-60
1486357195
Котов - зять Смородской. Если - эта новость (об их совместном назначении) не утка, Балтика будет распилена и сгинет во 2-й лиге.
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LokoGoGo
1486362500
2 дивизион, зона Запад?
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zigbert
1486363639
Решительность этой женщины достойна уважения.
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aMur
1486365142
Лучше бы ее в Зенит взяли.
Ответить
TUMS
1486397062
За что Балтике такое наказание?
Ответить
hunta
1486437227
Видимо обещала финансирование.., посмотрим...
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