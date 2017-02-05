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    Серия А. «Палермо» оказался сильнее «Кротоне»

    Встреча представителей зоны вылета итальянской Серии А «Палермо» и «Кротоне» завершилась минимальной победой хозяев. Автором единственного гола стал Илия Несторовски. Македонцу ассистировал Карлос Эмбало. На 69-й минуте матча за перебор карточек был удален игрок гостевой команды Лоренцо Крисетиг.

    Результат позволил «Палермо» набрать 14 очков и подвинуть «Кротоне» с 18-го места в турнирной таблице. Подопечные Давида Николы с 13-ю баллами теперь занимают 19-ю строчку.

    Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    Палермо – Кротоне – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Несторовски, 27.

    Удаление: Крисетиг, 69.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 21:56
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