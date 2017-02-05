Серия А. «Палермо» оказался сильнее «Кротоне»

Встреча представителей зоны вылета итальянской Серии А «Палермо» и «Кротоне» завершилась минимальной победой хозяев. Автором единственного гола стал Илия Несторовски. Македонцу ассистировал Карлос Эмбало. На 69-й минуте матча за перебор карточек был удален игрок гостевой команды Лоренцо Крисетиг.
Результат позволил «Палермо» набрать 14 очков и подвинуть «Кротоне» с 18-го места в турнирной таблице. Подопечные Давида Николы с 13-ю баллами теперь занимают 19-ю строчку.
Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур
Голы: 1:0 – Несторовски, 27.
Удаление: Крисетиг, 69.
Источник: Бомбардир.ру