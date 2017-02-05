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    Примера. «Алавес» в гостях обыграл «Спортинг», Ласина Траоре забил первый гол за хихонский клуб

    Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Алавесом» завершился победой гостей. В составе команды из Витории-Гастей отличились Рубен Собрино, Кристиан Сантос, Эдгар Мендес и Алексис. У хихонцев забили Ласина Траоре и Карлос Кастро.

    Таким образом, «Алавес» набрал 27 очков и вплотную приблизился к «Лас-Пальмасу». «Спортинг» с 13-ю баллами остался на 18-м месте в турнирной таблице.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Спортинг – Алавес – 2:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Собрино, 10; 0:2 – Сантос, 58 (с пенальти); 0:3 – Мендес, 70 (с пенальти); 1:3 – Траоре, 84; 1:4 – Алексис, 86, 2:4 – Кастро, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 20:15
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