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«Локомотив» ведет переговоры о трансфере Бассого из Камеруна

5 февраля 2017, 17:40
11

Нападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассого может продолжить карьеру в «Локомотиве». Сообщается, что железнодорожники ведут переговоры о трансфере 21-летнего форварда.

В нынешнем сезоне чемпионата Дании Бассого провел 21 матч, в которых забил четыре гола. На кубке Африки игрок отметился голом в пяти встречах и помог Камеруну выйти в финал турнира.

«Локомотив» ведет диалог с представителями футболиста и с датским клубом. Сегодня нападающий должен сыграть в финале Кубка африканских наций, и «Локомотив» будет за этим наблюдать», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Камерун Ольборг Локомотив Бассогог Кристиан
Комментарии (11)
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acer2003
1486305961
Только Босого ещё в Локо не было )) Хотя, может он и нужен, Босой )))
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VVM1964
1486306127
СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У БОЛЕЛ ЛОКО , ВСЕ НОВОСТИ ПРО ДЛЯ НИХ .
Ответить
BarStep
1486306876
Ну ни хрена себе сколько им за самедова с миранчуком отвалили, - уж пол европы скупили...
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Gullit 76
1486307747
Пацану надо через пару часов финал играть! А все мысли о неведомой северной стране.
Ответить
GoLenaStop
1486309664
Ждём-с! Локо, подъём!!!
Ответить
Joko21
1486310436
не уж то Бондаренко услышали?
Ответить
Челнинец
1486311527
он на вид лет 30-35!
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olic29ivica
1486316739
Судя по имени не из Камеруна а с Лубянки)
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1486331084
После победы в КА его ценник удвоился, так что губу железнодорожникам придётся закатать !
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Raider26
1486363433
Видел. Норм
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