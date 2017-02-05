Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» ведет переговоры о трансфере Бассого из Камеруна

    Нападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассого может продолжить карьеру в «Локомотиве». Сообщается, что железнодорожники ведут переговоры о трансфере 21-летнего форварда.

    В нынешнем сезоне чемпионата Дании Бассого провел 21 матч, в которых забил четыре гола. На кубке Африки игрок отметился голом в пяти встречах и помог Камеруну выйти в финал турнира.

    «Локомотив» ведет диалог с представителями футболиста и с датским клубом. Сегодня нападающий должен сыграть в финале Кубка африканских наций, и «Локомотив» будет за этим наблюдать», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 6 февраля 2017, 09:43

      Видел. Норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 февраля 2017, 00:44

      После победы в КА его ценник удвоился, так что губу железнодорожникам придётся закатать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 5 февраля 2017, 20:45

      Судя по имени не из Камеруна а с Лубянки)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 февраля 2017, 19:18

      он на вид лет 30-35!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 февраля 2017, 19:00

      не уж то Бондаренко услышали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 5 февраля 2017, 18:47

      Ждём-с! Локо, подъём!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 18:15

      Пацану надо через пару часов финал играть! А все мысли о неведомой северной стране.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep 5 февраля 2017, 18:01

      Ну ни хрена себе сколько им за самедова с миранчуком отвалили, - уж пол европы скупили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 февраля 2017, 17:46

      Только Босого ещё в Локо не было )) Хотя, может он и нужен, Босой )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > acer2003 5 февраля 2017, 18:05

      Шпалыч:" Босой? Ни чё, обуем."

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11