«Локомотив» ведет переговоры о трансфере Бассого из Камеруна

Нападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассого может продолжить карьеру в «Локомотиве». Сообщается, что железнодорожники ведут переговоры о трансфере 21-летнего форварда.

В нынешнем сезоне чемпионата Дании Бассого провел 21 матч, в которых забил четыре гола. На кубке Африки игрок отметился голом в пяти встречах и помог Камеруну выйти в финал турнира.

«Локомотив» ведет диалог с представителями футболиста и с датским клубом. Сегодня нападающий должен сыграть в финале Кубка африканских наций, и «Локомотив» будет за этим наблюдать», – рассказал источник, близкий к ситуации.